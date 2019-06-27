Как гинекологи унижают россиянок

27 июня 2019     8
Как гинекологи унижают россиянок

Рассказы российских женщин подтверждают: на приеме у гинеколога они, как правило, чувствуют себя неловко и униженно.

Почитайте эти истории – таким врачам место явно не больницах и клиниках!

Зачастую гинекологи путаются в показаниях: одни говорят, что женщинам в половозрелом возрасте лучше почаще заниматься сексом, другие с вот такими глазами шикают: “Вы что! Секс абы с кем – нельзя!”.

“Как ни с кем не спала год? Ой-ой-ой, срочно нужно что-то делать! Девочка моя, так нельзя! Ищи мужика нормального – и все сразу наладится”, – вспоминает слова своего гинеколога еще одна россиянка.

Почему-то многие гинекологи считают нормальным высказывать свое мнение о количестве мужчин, которые были у женщины. Вот только некоторые истории.

“Когда я зашла в кабинет, врач сидела в телефоне и не обращала внимания, кто к ней заходит. Первый вопрос был о количестве половых партнеров – не мои жалобы на здоровье, а именно количество партнеров. Не успев выслушать мой ответ, она пробормотала: “Ну, явно видно, что не один”. Так гуманно шлюхой меня никто не называл”, – вспоминает одна из пострадавших.

Болезни женщин, которые не родили лет до 30, обесцениваются одной-единственной фразой: “Родишь – всё пройдет”.

“У меня постоянно воспалялись миндалины. Отоларинголог в ответ на мои просьбы назначить лечение предлагал родить”, – вспоминает Ксения.

“Пришла к трихологу с жалобой, что волосы сильно выпадают, она прочла лекцию, что надо рожать. Однако в процессе разговора врач упомянула, что, возможно, в организме не хватает железа. Я решила прислушаться для начала к этому и пропила курс железа, после чего всё прошло”, – рассказала еще одна пострадавшая. 

Источник: Портал Информер

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