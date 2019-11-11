Как давно севастопольские депутаты посещали городские поликлиники и больницы?

После выборов жизнь не прекращается, вопрос заключается только в её качестве и дальнейших перспективах развития социальной среды обитания.

Не секрет, что вектор развития современного общества напрямую зависит от субъектов властных полномочий, включая их личностные особенности и моральные устои.

В Севастополе тоже выбирали, и, несмотря на бурные скандалы, которые всегда сопутствуют избирательным кампаниям, всё уже «устаканилось».

Кто-то из депутатов ушёл в отпуск и уехал отдыхать, кому-то всё-таки хочется исполнить обещания, и они продолжают «ходить в народ»; а есть самые «правильные», так сказать, кабинетные «слуги народа», далёкие от него, как от луны.

Именно они любят позировать на фоне государственных символов, в то время, как их подопечные избиратели сидят в душных подвальных помещениях поликлиник, страдая и тщетно пытаясь получить медицинскую помощь.

Поликлиника №2 на ул. Ерошенко не самая плохая в городе, такой же советский проект, как и многие, и люди молятся, чтобы её не закрыли.

Вот только проблем у этой поликлиники было и остаётся «вагон и маленькая тележка».

Пациентам нет желания рассуждать на тему «Кто виноват и что делать», им хочется поскорее попасть к врачу и облегчить тем самым свои страдания.

Для этой цели в подвальном помещении поликлиники расположен кабинет неотложной помощи.

Корреспондент «ИНФОРМЕРа» побывал там 11 сентября и попытался попасть к врачу, однако миссия оказалась невыполнимой по причине огромной очереди и кашляющих отовсюду нездоровых людей.

Глядя на фотографию, которую разместили парламентарии на своём официальном сайте, их довольные лица и отсутствующие взгляды, можно предположить, что народные избранники не в курсе действительного положения дел в севастопольской медицине.

Почему бы своё следующее заседание им не перенести в подвальное помещение севастопольской поликлиники, при плохом освещении и очереди больных людей?

Вот тогда действительно от них была бы какая-то польза…

Что характерно, депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова уже вторую каденцию возглавляет комитет по здравоохранению и социальной политике, однако существенной роли её, как народного избранника и знатока социальных проблем горожан, севастопольцы так и не увидели.

«Исчез с радаров» и новоиспечённый замгубернатора Александр Кулагин, который был вице-спикером Заксобрания Севастополя первого созыва.

В новой должности он обязан курировать сферы здравоохранения, труда и соцзащиты, но пока никаких заметных сдвигов в работе севастопольского здравоохранения, с его участием или без, не происходит. Главное, чтобы не было ещё хуже. Ведь Кулагин, ещё будучи депутатом, ничего полезного для города не сделал. Слишком много слов — толку мало.

Как можно отметить, депутатская забота всё больше принимает формальный характер. И, если севастопольские парламентарии ещё хоть как-то «отсвечивают», то муниципальные депутаты «ушли в тень» окончательно.

«ИНФОРМЕР» готов освещать деятельность севастопольских депутатов и будет уделять этой теме самое пристальное внимание, ведь, как говорит народная мудрость: «Назвался груздем – полезай в кузов».

Источник: Портал Информер