Как депутат Горелов вопросами экологии озаботился

Перед своим уходом в политическое небытие депутаты Законодательного собрания решили активно поработать. Получилось, правда, не очень.

На повестке пленарного заседания был вынесен законопроект «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», который разработали специалисты Севприроднадзора после принятия аналогичного документа Госдумой.

Напомним, что в конце марта 2018 года Государственная дума одобрила законопроект, который разрешает гражданам собирать в лесах валежник – сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления разрешения на это.

Он вступил в силу 1 января 2019 года.

Как пояснили в Минприроды РФ, согласно части 1 статьи 11 Лесного кодекса РФ, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

После принятия закона на федеральном уровне, изменения необходимо принять на региональном. Обычно эта процедура имеет технический характер и требует лишь доработок, которые адаптируют законопроект под условия определенной местности.

Так, в документе учли особенности лесов Севастополя, основная доля которых расположена на особо охраняемых природных территориях регионального значения, особенности растительного мира, произрастающего в лесах, значительная часть которого представлена растениями, занесенными в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Севастополя, а также требования действующего законодательства.

Однако депутаты Заксобрания проект отклонили. По словам депутатов из «группы Чалого», в результате злоупотреблений трактовками документа о валежнике может пострадать краснокнижный можжевельник.

Профессиональный борец за природу, повторно баллотирующийся в Закс от партии «зеленых», депутат Вячеслав Горелов заявил, что законопроект о сборе валежника выгоден только торговцам изделиями из можжевельника.

В тексте законопроекта особо оговаривается, что краснокнижные растения собирать не разрешено. Это позволяется делать лишь при наличии специального разрешения, выданного в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Севастополя для отдельных целей.

В законопроекте также сказано, что сбор самого валежника категорически запрещен на территории особо охраняемых природных территорий. А это именно та территория, на которой и растут краснокнижные растения.

Можжевельник годами продается на лотках и рынках Севастополя, но депутат Горелов заметил это только в июле 2018 года–>

По всей видимости, депутат Горелов, занятый предвыборной кампанией и сбором подписей в поддержку себя любимого, просто не нашел времени прочитать текст законопроекта.

Подобное халатное отношение к своим депутатским обязанностям вообще является отличительной чертой нынешнего состава депутатского корпуса Заксобрания.

Впрочем, есть еще и одно предположение. Депутат Горелов, по его словам, собирается в будущем составе Заксобрания уделять особое внимание вопросам экологии, борьбе с застройкой прибрежных территорий, защите зеленых зон Севастополя и сохранению исторического облика города-героя.

«Я хочу сделать такую программу, которая будет абсолютно конкретна. Там не должно быть таких фраз, например, «расширить», «углубить», «усилить» и так далее. Это должна быть программа, которая абсолютно понятна каждому севастопольцу. Это будет программа, в которой будут указаны сроки реализации тех положений, которые входят в эту программу. С тем, чтобы нам потом перед севастопольцами можно было отсчитываться о своей проделанной работе», — поделился своими планами депутат Горелов.

Можно было бы только приветствовать такую программу, которая сделает честь любому кандидату, если бы не один факт. Депутат Горелов уже является депутатом Заксобрания.

Что же мешало ему в течение пяти лет уделять повышенное внимание вопросам экологии? Ответа на этот вопрос, по всей вероятности, не знает и сам Горелов.

Да оно и понятно, ведь все эти пять лет депутат Горелов колебался вместе с группой Чалого, то поддерживая смену геральдики, как будто бы более актуальных вопросов нет, то активно участвуя в защите Матросского бульвара, то еще чем-то, что сложно припомнить.

Теперь Горелов озаботился вопросами экологии. Но надолго ли? Есть у нас предчувствие, что в случае своего переизбрания депутатом Закса, он тут же забудет о вопросах экологии…