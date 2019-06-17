Как Дмитрий Рогозин в космос полетел в «Жигулях»

17 июня 2019     24
Как Дмитрий Рогозин в космос полетел в «Жигулях»

Фигурка президента Роскосмоса Дмитрия Рогозина на игрушечных «Жигулях» использовалась в конструкции первой ступени аппарата, которая на парашюте приземлилась в Томске.

В начале июня сотрудники томского стартапа ToSky, которые разрабатывают и запускают летательные аппараты в ближний космос, проверили испытания дрейфующего стратостата с полезным грузом. В качестве утяжелителя ученые использовали небольшие фигурки. 

В группе стартапа в соцсети они провели голосование, и среди трех кандидатов (кактуса и Стивена Хокинга) победил Дмитрий Рогозин. Его и отправили в космос.

Красная «семерка» с Рогозиным пролетела 150 километров со средней скоростью 80 км/ч. На высоте 12 км она отделилась и совершила меткую посадку на парашюте. А вторая ступень продолжила полет и, по данным ToSky, приземлилась между Монголией и Китаем.

Испытания заметили СМИ — издание Futurism опубликовало заметку, которую прочитал и прокомментировал Илон Маск

«Не заставляйте меня вызывать вас на рэп-баттл!», — написал он в ответ на новость с заголовком «Чтобы поглумиться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос».

В ToSky «Медузе» объяснили, что таким способом пытаются привлечь внимание к недостаточному развитию отрасли полетов в ближний космос в России.

Источник: Портал Информер

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Источник: Портал Информер


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