Как достучаться до главы Гагаринского района Алексея Ярусова?

Мы уже писали о том, что 30 июля житель Гагаринского района Сергей Дондук поделился в Фейсбук впечатлением от того, как «убирается» мусор.

«Сегодня проверил санитарную очистку части округа № 2. Прошел от улицы Колобова до ПОР, 22.

К сожалению, картина удручающая. Возле ПОР, 52, со стороны выходящей к «Ахтиару», навалена многодневная куча мусора. «Лодка» между домами ПОР, 32 и ПОР, 26, расположенная возле забора бывшего цеха производственного предприятия, переполнена, видно, что давно не вывозилась. Вокруг нее кучи мусора. Придомовая территория ПОР, 32 убирается отвратительно. Территория между ПОР,32 и ПОР,26 в таком же неприглядном виде», — написал житель Севастополя.

Корреспондент «ИНФОРМЕРа» посетил проспект Октябрьской революции и убедился в том, что все, что написано в соцсети, соответствует действительности.

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Да, район утопает в мусоре и свалках, но глава Гагаринского муниципального образования Алексей Ярусов занят куда как более важным делом – он баллотируется в Законодательное собрание Севастополя.

Видимо, чтобы распространить свой опыт по «уборке» Гагаринского района на весь город.





Среда, 31 июля 2019 г. 650

Источник: Портал Информер