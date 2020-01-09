Как «Единая Россия» планирует получить конституционное большинство в Госдуме

В администрации президента хотят, чтобы «Единая Россия» после следующих выборов сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме.

Для достижения этой цели необходимо насытить думскую компанию партиями, которые не претендуют на преодоление пятипроцентного барьера, или создать новые лояльные фракции.Оба варианта, считают источники газеты «Коммерсант», могут быть интересны партии в случае, если по одномандатным округам фракция наберет 150 мандатов, о чем говорилось на последнем съезде «Единой России». В этом случае партии потребуется набрать те же 150 мест и по спискам.

При первом варианте «Единая Россия» получит максимальное количество мест, если пятипроцентный барьер смогут преодолеть наименьшее количество партий.

«Чем больше партий переваливает через заветную планку, тем выше «цена» мандата и тем меньше мест в Госдуме получают партии, преодолевшие барьер», — сообщает издание.

Второй вариант предполагает, что в России появятся новые политические партии или серьезно обновятся уже существующие.

Согласно этому варианту, «Единой России» будет необходимо, чтобы новая партия набрала 13% голосов от общего числа, чтобы получить 34 мандата, которых сама фракция, может не добрать.

Есть вероятность, что речь идет не об одной, а двух или трех партиях, которые соберут в районе 5-7%.

Однако эксперты издания подчеркивают, что, возможно, фракции не потребуется реализовать ни один из этих вариантов. По их мнению, «Единая Россия» способна взять на округах до 190 мандатов и по спискам ей понадобится тогда лишь 110 мандатов, что будет для фракции более легкой задачей.







Четверг, 9 января 2020 г. 132

Источник: Портал Информер