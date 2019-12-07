Как Екатерина Алтабаева попала в «политический космос» России

Как люди становятся космонавтами и попадают в космос? Естес-с-с-твенно после отбора по соответствующим будущей специальности критериям физическим, психологическим и интеллектуальным и после длительной и жёсткой подготовки.

Как можно попасть в верхние «космические эшелоны», например, российской политики?

Как показывает многолетняя практика, сей взлёт в ряде случаев вполне возможно совершить на трёх «политических носителях» под названием: «за деньги», «на шару» и «на халяву».

Во всех этих случаях на политическую орбиту страны, увы, часто выходят люди без всякой профессиональной подготовки, с сомнительными психологическими и интеллектуальными кондициями.

Если от космонавта зависит исключительно выполнение программы в узких рамках специфических технических заданий на полёт, то от политиков в существенной степени зависит качество жизни граждан страны, как, впрочем, и само существование государства.

Казалось бы, с точки зрения элементарной логики и чувства самосохранения – в управлении страной не может быть «случайно халявных» персонажей.

Но, видимо, в политике с логикой давно не всё в порядке. В том числе – и в российской.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Севастополя с 14 сентября 2019 года Екатерина Борисовна Алтабаева «влетела» в этот самый Совет на вполне конкретном политическом агрегате под названием «на шару» и «чужих деньгах».

«Шара» эта сложилась исключительно по причине близкой «дружбы семьями» с олигархом Алексеем Чалым.

Ибо никаких личных политических достижений, глубоких интеллектуальных озарений в области функционирования человеческого социума в масштабах страны, опыта государственного управления, соответствующего образования в сфере экономических дисциплин и дисциплин правоведческих у Екатерины Борисовны Алтабаевой не было и нет.

А откуда им взяться с таким-то жизненным багажом!?

Начиная с 17 лет (с 1973 по 1976 годы), Алтабаева весело и огоньком проводит время пионервожатой во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». Костры, песни, речёвки и прочие турпоходы.

С 1982 по 1995 годы Е.Алтабаева уже в средней образовательной школе из преподавателя истории делает карьеру до завуча по внеклассной воспитательной работе. Дневники, уроки, сплетни в учительской и прочие вызовы «родителей на ковёр».

С 1995 по 2014 годы – уже Севастопольский городской гуманитарный университет, где Алтабаева трудится старшим преподавателем кафедры истории и социально-гуманитарных наук. В целом – обычная рутина. Таких преподавателей по стране более чем. НИЧЕМ выдающимся они не блещут, дабы о них знала вся страна.

Так себе, вращаются на местечковом уровне, только в разных масштабах самих местечек. О таких преподавателях в народе говорят «серая мышка без семи пядей во лбу».

В 2014 году Алтабаевой исполнилось 58 лет. Существует некое предубеждение о «хорошем тоне», согласно которому публично говорить о возрасте дамы не есть «комильфо». Может быть. Но в данном случае речь идёт, прежде всего, о политике, а уж потом о гендерном «статусе» самого политика.

То есть во всех смыслах – возраст вполне себе близкий к почтенному. Заботливые дети, любящие внуки, мягкие тапочки, размеренное существование без рывков, иногда – пилюли, изредка – дача-огород… Что ещё надо почтенной даме для счастья?

То есть это такой возраст, при котором – неожиданно и вдруг – ярко заявить о себе в политике ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО своими выдающимися умственным и организаторскими способностями, опирающимися на ЯВНО выраженный гениальный талант на современном политическом российском небосклоне можно, но только если это будет в кино «а-ля Голливуд». В реальной же жизни – нет, подобных чудес не бывает.

Что и доказала деятельность Е.Алтабаевой в севастопольской политике с 2014 по 2019 год в Заксобрании города – ничего яркого, харизматичного, выдающегося, прорывного и так далее… Ровным счётом – НИ-ЧЕ-ГО.

Исключительно «фирменный» статус верной «чаловки» и «правой руки» самого олигарха А.Чалого – вот и все политические достижения Екатерины Борисовны в Севастополе.

То есть всех «достижений» – тотальное лоббирование за «изрядное финансовое вознаграждение в депутатской должности» интересов олигарха безо всякой оглядки на интересы севастопольцев.

Чистой воды синекура, которая продолжилась у Е.Алтабаевой с помощью того же олигарха А.Чалого попаданием «в шару шары»: из народного депутата и спикера Законодательного собрания Севастополя в сенаторы государственного уровня. То есть – в «политической космос» Российской Федерации.

Где можно пять лет парить в невесомости и наслаждаться комфортабельный полётом вип-персоны: НИ ЗА ЧТО толком не отвечая и НИЧЕГО в принципе НЕ УМЕЯ.

Чистой воды синекура синекуры. Рай!

И вот из этого СВОЕГО ЛИЧНОГО и исключительно финансового рая Е.Б.Алтабаева поговорила с народом «о политике» и «за жизнь» в студии одного из севастопольских медийных ресурсов.

Вопрос: «Как вы освоились в Совете Федерации?»

Ответ в целом был прост и предсказуем: «Хорошо освоилась…».

А с чего бы плохо?!

Политической борьбы в Совете Федерации никакой нет.

170 господ и дам в том Совете заняты разговариванием разговоров на всякие приятные для себя темы из области законотворчества, в котором 9/10 из них мало что понимают.

После разговоров, что ещё остаётся? А ещё остаётся общественная деятельность. То есть уже не разговоры исключительно внутри своего сенаторского междусобойчика в Совете, а публичный «показ лица» на камеры с громкими заявлениями, типа: «Гыхм!».

Екатерину Борисовна реально можно поздравить – это действительно её «пионервожатовский» «учительский» уровень, а именно: около всяческие разговоры обо всём и ни о чём конкретно.

Типа, как сказала Алтаева буквально следующее: «Мы говорим о своих «субъектОвых»(!) чаяниях» и площадка Совета Федерации для этого очень удобная…».

То есть – чаяния, фантазии, фантомы, томления, видения и прочие спиритические завихрения…

Говорят в Совете Федерации не реже двух раз в месяц. Впрочем – и не чаще. Вышел два раза на работу в месяц, получил сотни тысяч зарплаты на карман – и далее гуляй, где хочешь. Хочешь – в комитете «по регламенту» внутри Совета, как это сейчас практикует Е.Алтабаева. Хочешь – по стране с поездками. Хочешь – по заграницам с визитами.

Увлекательная и интересная работа! За народные деньги…

Вопрос: «Сложно ли отставать интересы Севастополя на уровне Федерального собрания и насколько сильно противодействие элиты центра?».

В ответ на совершенно глупый по сути вопрос, ибо ЧТО ТАКОЕ интересы Севастополя и КТО ими единолично заведует, дабы жаловаться на некое противостояние им – не имеет под собой никакой вменяемой конкретики.

Алтабаева была ещё менее конкретна.

«Чтобы говорить от имени субъекта, надо знать его потребности и интересы, – так заявила Екатерина Борисовна, – на голубом глазу».

Но все знания и потребности самой Алтабаевой за пять лет в Законодательном собрании Севастополя сформировались исключительно в фарватере потребностей олигарха А.Чалого и его знаний о том, как за счёт севастопольцев осчастливить самого себя.

Как заявила Алтабаева: «Никакого противодействия она не видит». Почему?

Да потому что для «элиты(!) центра(!)» – как прозвучало из глупого вопроса – Алтабаева ещё НЕ артикулировала «интересы Севастополя».

Исключительно по причине отсутствия конкретной методички от олигарха А.Чалого с перечнем таких интересов. Олигарх выжидает и держит паузу, чтобы «его человек» в Совете Федерации плотнее вошёл в роль и в контакты с «нужными людьми».

Куда торопиться? Время пока терпит. К моменту выборов губернатора города можно будет форсировать озвучивание интересов.

Вопрос: «Какие задачи по Севастополю Вы сейчас решаете на федеральном уровне?».

Ответ Алтабаевой: «Я озвучу некоторые темы, но пока говорить о результативности не могу. Это, например, детский лагерь «Комарово»…

Я думаю – это ещё несколько лет… Прежде всего крымчане занимаются этим объектом… Может, это вопрос масштаба, который не каждого интересует, но это очень важная вещь! Или для меня важно нормальное функционирование нашего севастопольского морского завода.

Я не могу сейчас сказать о каких-то результатах, но буду стараться делать всё возможное, чтобы были заказы. Это, конечно, не моя компетенция. Дорожные работы… Правда это уровень субъекта, но я буду где-то что-то по этому поводу говорить и заниматься. И как бывший депутат – чаяния гагаринского избирательного округа № 2 для меня очень важны. Очень много запросов от округа. Очень!».

Если коротко подвести черту под услышанным, то это – бла-бла-бла. Но с максимальной мимикой заинтересованности на лице. Особенно про гагаринский круг и чаяния его жителей взглядом из Москвы про крыши, подъезды, береговую черту и подвалы – это сильно!

Это такой примитивный популизм, что даже стыдно за «политика федерального уровня»! За пять лет на месте ничего не сделала народный депутат Алтабаева для Гагаринского района…Теперь из Москвы – опять ничего не сделает, но уже в амплуа сенатора. Кроме, естественно, заинтересованности на лице и во взгляде. Кстати, если ТАК волнуют проблемы гагаринцев – зачем было уезжать?

Что мешало засучить рукава, надеть болотные сапоги, построить слесарей-сантехников и ЛИЧНО возглавить, например, устранение протечек и ржавых вентилей в подвалах жилых домов?

Или с лопатой в руках укреплять берег в Стрелецкой бухте? Ничего не мешало. Но совершенно не хотелось и не хочется работать на результат. Куда как приятнее разговаривать и рассказывать про то, как «космические корабли бороздят большой театр».

Е.Алтабаева ПРЕКРАСНО знала, что по результатам позорнейших «договорняков» между олигархом А.Чалым и представителями партии «Единая Россия» в Севастополе, ей однозначно ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА путёвка в Совет Федерации.

Е.Алтабаева прекрасно ЗНАЛА, что трудиться в избирательном округе № 2 в гагаринском районе города на ПОЛЬЗУ людям, её выбравшим вторично в депутаты – она НЕ БУДЕТ.

Люди выбирали Е.Алтабаеву не в Совет Федерации и ждали от неё работы здесь, в округе. Но Е.Алтабаева просто «кинула» людей ей доверившихся.

Можно, как это постоянно делает Е.Алтабаева «со слезой» в голосе, рассказывать про патриотизм и величие нашего города-героя, про выдающуюся его историю, сделанную выдающимися людьми, но самой оставаться НИКЕМ в сравнении с ними.

Она не сказал, нет! Москва далеко, а люди – вот они, рядом Я остаюсь работать для людей, поверившим в меня, и на благо города, который я, типа, «беззаветно» люблю.

Это был бы ПОСТУПОК с большой буквы. Исторический поступок, навсегда бы вошедший в историю Севастополя.

Однако – нет, нет и нет. Слова, слова, слова… Не та высота духа у Екатерины Борисовны. Всё примитивно проще и удручающе прозаичнее в её исполнении, а именно – «царствовать во власти».

Теперь она из Москвы льёт «словесные слёза» про свою «особую любовь» к городу и изредка приезжает в гости рассказывать нам, как она «любит» и «ценит» севастопольцев.

Вопрос: «У вас сейчас с правительством города всё хорошо складывается?».

Ответ Алтабаевой: «Я думаю, что сейчас у города всё хорошо складывается».

Каков «умный» вопрос, такой же и «умный» ответ.

Вот любопытно, а именно: отношение к правительству города, как к чужакам, насильно навязанным жителям некой внешней недоброжелательной силой вопреки мнению жителей – является психическим отклонениям в сторону какой-то фобии или это продолжение публично выпячиваемой некоторой надуманной олигархом А.Чалым формы противостояния федеральному центру в контексте далеко идущих планов всё-таки превращения Севастополя в некий оплот антикремлёвской фронды?

Яркий тому пример – реконструкция «Парка Победы». Подрядчики через подставные фирмы накуролесили там в полное своё удовольствие. В итоге парк – в удручающем состоянии после вбуханных в него денег. Если говорить, что во всём виноваты залётные чиновники, а «свои родные» депутаты «в стороне» и «не в теме», тогда возникает закономерный вопрос, – а зачем городу нужны такие депутаты, которые, кроме как бубнить «Отстаивайте же Севастополь», НИЧЕГО в нём – имея на то все полномочия!

Не отстояли из числа того, к чему сами же сейчас и предъявляют претензии?

«Парк Победы» расположен в гагаринском районе города и Алтабаева депутат по гагаринскому району города… Ничего не видела? Ничего не слышала? Ничего не понимала в происходящем при реконструкции парка? Теперь из Москвы будет помогать чинить и запускать в эксплуатацию фонтаны?

Вопрос: «Екатерина Борисовна, на ваш взгляд, Севастополь развивают или убивают? И второй вопрос – не кажется ли вам, что все эти реконструкции улиц производят в первую очередь для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу свечного заводика (изготавливающего огромное количество бордюров), принадлежащего особе приближённой к императору».

Ответ Алтабаевой: «Я свято верю, что его развивают, а не убивают. До этого у меня было такое ощущение, что Севастополь просто раздирают на куски… Уничтожают… Вот сейчас у меня есть оптимизм и вера в то, что Севастополь развивают…».

До этого уничтожали и раздирали на куски – это «с когда до когда» КОНКРЕТНО? Но Алтабаева предпочла НЕ УТОЧНЯТЬ даты, оставляя, тем самым, широкий простор для возможного толкования её БОЛЕЕ чем двусмысленного ответа. И какой же Алтабаевой верить? Той, которая сейчас рассказала, как город убивали и раздирали с 2014 года или вот этим её же словам?

Двойные стандарты? Отсутствие объективного восприятия реальности? Выполнение заказа «по ситуации» на озвучивание того или иного под суфлирование заинтересованного лица?

Прослушав в очередной раз самолюбование Алтабаевой, вновь создалось устойчивое впечатление, что она живёт в некотором иллюзорном и придуманном для самой себя мире, в котором видит себя особо значимой фигурой, особо ценной и особо востребованной не то, что в Севастополе или в России – да что там в России, во всём мире — что даже мой котяра Котофеич, слушая сенаторшу, с конфузом фыркал в экран монитора.

Источник: Портал Информер