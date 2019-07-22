Как Ельцин Карелию Финляндии продавал

22 июля 2019     14
Как Ельцин Карелию Финляндии продавал

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на бывшего заместителя МИД Андрея Федорова.

«В июле 1991 года была создана специальная комиссия, в которую вошли Федоров, глава МВД Андрей Козырев и советник Ельцина Геннадий Бурбулис. Эта комиссия подготовила список регионов, в которых могут появиться и усилиться движения, выступающие за автономию», — сообщает издание.

В числе этих регионов оказались Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым, а также граница с Китаем по реке Амур. Кроме того, в список попала так называемая «Утраченная Карелия», которая отошла СССР в 1940 году.

В том же году советские власти осознали, что советская казна почти пуста, утверждает Федоров. Это заставило их задуматься о продаже Карелии Финляндии за 15 миллиардов долларов. При этом все дискуссии проходили за закрытыми дверьми. Как передает финская государственная телерадиокомпания Yle, руководству Финляндии ничего не было известной о варианте с покупкой территории.

По словам Федорова, вопрос о Карелии был полностью снят только в 1994 году. Тогда российские власти решили развивать регион самостоятельно, закрыв разговор о возвращении карельских земель.

Источник: Портал Информер

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