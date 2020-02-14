Как железнодорожный вокзал Севастополя защищали от террористов (ВИДЕО)

14 февраля 2020     8
Как железнодорожный вокзал Севастополя защищали от террористов (ВИДЕО)

Оперативным штабом в Севастополе проведено плановое командно-штабное учение по отработке мер антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта.Основные события развернулись на железнодорожном вокзале Севастополя, а также в районе станции «Мекензиевы горы».

По легенде учений, группа террористов планировала совершение террористических актов на железнодорожном вокзале «Севастополь», а также в поезде дальнего следования «Севастополь – Санкт-Петербург».
Оперативным штабом в Севастополе приняты меры по обеспечению безопасности граждан в условиях угрозы совершения террористического акта: оцеплена и заблокирована прилегающая территория, эвакуированы посетители и персонал вокзала, а также пассажиры и бригада поезда.

В ходе учения отработаны действия по обезвреживанию самодельного взрывного устройства с учетом возможного использования в террористических целях отравляющих веществ.

В ходе учений совершенствовались практические навыки взаимодействия силовых и специальных ведомств, а также органов власти, привлекаемых для участия в антитеррористических операциях.

В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, Росгвардии, ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, правительства Севастополя, Черноморского флота и иных ведомств.



Пятница, 14 февраля 2020 г. 302

Источник: Портал Информер

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