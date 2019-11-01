Как живут российские миллиардеры

1 ноября 2019     23
Как живут российские миллиардеры

Объекты недвижимости трех российских бизнесменов вошли в список 20 самых дорогих домов миллиардеров.

По оценкам Forbes, дома Романа АбрамовичаЮрия МильнераДмитрия Рыболовлева и его дочери Екатерины составляют конкуренцию недвижимости других мировых миллиардеров, таких как Билл Гейтс.

Как сообщает издание, Роман Абрамович владеет сразу несколькими большими домами в Лондоне, в том числе поместьем Kensington Palace Gardens на «улице миллиардеров».

По согласованию с городскими властями миллиардер частично реконструировал здание и построил на территории поместья теннисный корт, музей автотехники и оздоровительный центр.

На данный момент стоимость дома оценивается в 140 $ млн.

Своим поместьем владеет и венчурный инвестор Юрий Мильнер. Его калифорнийский дом построен в стиле французского шато и вмещает в себя пять спален, девять ванных комнат, оранжереи и бассейн.

Сообщается, что в поместье стоимостью 100 млн долларов Мильнер приезжает только на каникулы.

Бывший владелец «Уралкалия», пермский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев имеет в своих активах особняк во Флориде. Дом расположен на берегу Атлантического океана и включает в себя 18 спален, 22 ванные комнаты, фитнес-центр, винный погреб и библиотеку.

Известно, что ранее особняк принадлежал Дональду Трампу. Бизнесмен выкупил его в 2008 году за 95 млн долларов. Дочь бизнесмена Екатерина Рыболовлева также владеет дорогой недвижимостью — в 2018 году в ее собственность перешел пентхаус в самом престижном доме Нью-Йорка стоимостью 88 млн долларов.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 1926

Источник: Портал Информер

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