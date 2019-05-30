Как жириновцы чудо-воду в Севастополе раздавали

Все ближе и ближе заветный сентябрь, когда жители Севастополя, наконец-то увидят новые лица в Заксобрании. И поэтому неудивительно, что в преддверие этого радостного события, партийные функционеры прибегают к нестандартным шагам, для того чтобы завоевать симпатии избирателей.

Первыми, севастопольцев порадовали неутомимые сторонники Владимира Жириновского. Креатива у либеральных демократов, впрочем, всегда было с избытком, но не всегда в правильном направлении.

Вот и на сей раз, взамен всем уже надоевшим листовкам и газетам, жириновцы, решили рекламировать свою партию путем бесплатной раздачи воды и кваса.

Всего в Севастополь прибыло более 25 000 бутылок минеральной воды под названием «Жириновский». Как утверждают партийцы, водичка, изготовлена в Брянской области, а источник оной «расположен среди лесных массивов невероятной красоты».

Согласно уверениям пресс-службы партии, технологии розлива позволяют «сохранить начальную структуру воды».

Карта радиоактивного загрязнения Брянской области–>

Впрочем, насчет начальной структуры воды, имеются определенные сомнения. Все дело в том, что Брянская область сильно пострадала от радиоактивного загрязнения, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Мы надеемся на то, что эта самая вода, которой столь щедро угощают жириновцы севастопольцев, имеет все необходимые сертификаты, в том числе и радиационной безопасности.

Стоит отметить и тот факт, что Брянская область, никогда не относилась к российским регионам, популярным у любителей минеральных вод.

Впрочем, как следует из информации, размещенной на сайте ООО ТД «Жириновский», сами жириновцы, предпочитают торговать минеральной водой, привезенной с Северного Кавказа.

Именно поэтому, у нас есть определенные сомнения в брянском происхождении «Жириновского».

Семья Жириновского предпочитает водичку с Северного Кавказа–>

Есть еще один забавный нюанс во всей этой истории. Как утверждают в ЛДПР, именно эта минеральная вода придаст силу севастопольцам, так же как она помогла иноку Пересвету победить Челубея во время Куликовской битвы в 1380 году.

Во время поединка, Пересвет и Челубей проткнули друг друга копьями и умерли от ран–>

Инок Пересвет действительно родился в Брянской области. Однако чудо-вода не сильно ему помогла, так как во время поединка с татарским богатырем Челубеем, противники убили друг друга, что и позволило противоборствующим сторонам зафиксировать боевую ничью.

Кроме того, монашеское пострижение инок Пересвет получил в Ростовском Борисоглебском монастыре, который находится на территории современной Ярославской области.

Именно, в этом монастыре, Пересвет и провел большую часть своей жизни.

Следовательно, чудо-вода из Брянска, имеет весьма отдаленное отношение к итогам боевой ничьи.

Вот и выходит, что, не успев вступить в решающую схватку за голоса избирателей, жириновцы, уже умудрились ввести в заблуждение своих избирателей?

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