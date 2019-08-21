Как жительнице Крыма удалось съездить в Европу по украинскому паспорту

С 2014 года для жителей Крыма стало невозможным оформление документов для поездок в страны Европы. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, многие крымчане оформляют украинские загранпаспорта. Крымчанка по имени Елена рассказала об опыте подобного оформления украинского загранпаспорта и о своей поездке за границу.

Как рассказала Елена, она знала о том, что жителей Крыма могут арестовать на Украине за госизмену, однако все равно решила рискнуть. По её мнению, ей ничего не могло угрожать, так как не участвовала в политической жизни и в событиях 2014 года.

По словам Елены, свой загранпаспорт она смогла оформить в Херсоне. Однако решила сделать это в Киеве, где жили её родственники.

Для получения загранпаспорта на Украине, ей нужно было предоставить общегражданский паспорт страны, ИНН, а также копию следующих документов: водительских прав (если есть машина), свидетельства о рождении, свидетельства о браке.

Стоимость паспорта составила примерно 2800 российских рублей, если делать его в обычном порядке, 3700 рублей – если в ускоренном.

Границу женщина прошла без всяких проблем. По её словам, российские пограничники практически не задавали вопросов, зато тщательно осматривали личные вещи людей и транспортные средства.

В то же время украинских пограничников в первую очередь интересовало то, почему Елена не приезжала на Украину в течение пяти лет, ездила ли она на материковую часть России и есть ли у неё в друзьях российские военные.

Первым местом, где она оказалась, стал вокзал Новоалексеевки (Херсонская область). По её словам, тут мало что изменилось, разве что торговля стала идти гораздо более активно. А вот цены на Украине, как утверждает Елена, за последние годы выросли в несколько раз.

Но украинские поезда все же изменились в лучшую сторону.

Совсем другое впечатление у Елены осталось от Киева. Столица Украины изменилась далеко не в лучшую сторону. На улицах много стихийных рынков, хаотичных парковок, грязно.

Женщина отмечает, что сейчас в Киеве идет активное строительство жилых домов, а квартиры в многоэтажках быстро раскупают украинцы, которые переезжают сюда из западных регионов страны.

Может быть, поэтому в Киеве чаще стали ходить в вышиванках.

При этом, как признает женщина, к ней, как к крымчанке, особого негатива киевляне не испытывали. Может быть потому, что к политике украинцы охладели, теперь их интересуют более насущные проблемы.

Документы на загранпаспорт в Киеве она сдала без очереди и вскоре получила паспорт. При желании с помощью посредников оформить загранпаспорт можно всего за 3 рабочих дня, однако стоить это будет в разы дороже – около 12,5 тысяч рублей.

Первой европейской страной, в которую отправилась крымчанка, стала Польша. Добраться до неё женщина решила на поезде, при этом стоимость билета составила около 2 тысяч рублей. Вагон был с сидячими местами, но забит при этом под завязку.

Украинские пограничники начинают проверять документы у пассажиров прямо на ходу, сразу после Львова. На границе Польши поезд останавливается минут на 20, чтобы проверку могли провести и польские пограничники.

Первым городом, который посетила Елена в Польше, стал Перемышль. Город чистый, дороги хорошие, а окрестные поля выглядят очень ухоженно. На улицах много детей и стариков, при этом чувствуется, что жизнь людей протекает спокойно и размеренно.

Из Перемышля Елена сразу же отправилась на поезде в Краков. Этот город приятно поразил крымчанку. В нем много туристов, красивая архитектура и относительно невысокие цены.

Поляки так же, как русские и украинцы, жалуются на тяжелую жизнь, высокие цены и низкие зарплаты. Поэтому местные жители, которые имеют хоть какое-то образование, переезжают в другие страны Европы.

Источник: Портал Информер