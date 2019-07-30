Как жителям России и СНГ сыграть в любимую лотерею мировых суперзвёзд «Супер Эналотто»

30 июля 2019     9
Как жителям России и СНГ сыграть в любимую лотерею мировых суперзвёзд «Супер Эналотто»

Национальная итальянская лотерея «Супер Эналотто» (Super Enalotto) анонсировала розыгрыш джекпота в размере €198 миллионов.

Нынешний призовой фонд уже побил мировой рекорд. По результатам предыдущего розыгрыша комбинацию из шести чисел опять никто не угадал.

Напомним, что в прошлом году грандиозный приз в €177 миллионов евро достался счастливчику из Катании. Доменико Ло Бьянко, владелец газетного киоска, в котором был куплен выигрышный билет, сказал итальянским СМИ:

«Сначала, когда мне позвонили журналисты, чтобы рассказать о победе, я подумал, что это шутка. B только спустя время я понял, что это правда.”

Уже на протяжении девяти месяцев итальянцы и многочисленные иностранцы, которые специально приезжают в страну, безуспешно пытаются стать миллионерами. Однако, судя по количеству продаваемых ежедневно билетов, азарт желающих сорвать куш неуклонно растет.

Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и  выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

 

Как играть жителям СНГ

Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.
 
В лотерее SuperEnaLotto могут принимать участие люди из любой точки мира. Однако билет должен быть куплен на территории Италии.

Для онлайн-покупки важно выбрать надёжный сайт, имеющий многолетнюю практику предоставления таких услуг и разумные цены.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто – зарегистрируйтесь на сайте www.lotterypro.net и заполните лотерейный билет.

Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.


Вторник, 30 июля 2019 г. 11

Источник: Портал Информер

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Как жителям России и СНГ сыграть в любимую лотерею мировых суперзвёзд «Супер Эналотто»
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