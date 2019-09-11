Как записаться к детскому врачу в Севастополе

С конца июля в четырех детских поликлиниках на улице Ленина, проспекте Победы, проспекте Генерала Острякова и площади Ластовая работает единый колл-центр.

Обращаться в учреждения можно по телефонам +7 (978) 254-78-02 (с мобильного) или 41-71-03 (со стационарного телефона). Колл-центр работает по будням с 8 до 19 часов, по субботам – с 8 до 15.

«При звонках в наш колл-центр появилась возможность переадресации на «Детский центр медицинской реабилитации». После ответа оператор при необходимости вас свяжет с данным учреждением», – уточнили в горбольнице № 5.

Напомним, проконсультироваться по всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи в городе, или записаться к нужному врачу можно по номеру Единого контакт-центра здравоохранения Севастополя:

8 (800) 5-800-800. Операторы работают без выходных с 8 до 17 часов. Звонок бесплатный.

С 1 июля 2019 года в Севастополе работают два медицинских кластера, оказывающих помощь взрослому и детскому населению. В состав первой городской больницы вошли взрослые поликлиники 2-й и 3-й горбольниц.

К пятой больнице присоединились детские поликлиники второй и третьей больниц, «Детская поликлиника №2», а также «Детский центр медицинской реабилитации».





Среда, 11 сентября 2019 г. 138

Источник: Портал Информер