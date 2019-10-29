Как заработать на крымском мусоре и куда его девать?

Центр
– Большая Морская, 23, магазин «Твоя полка» (справа от ТЦ «Диалог»)
– Новый бульвар, магазин «Канцтовары»
– Новый бульвар, корп.6 пав.31 Магазин «Добрый покупатель»
– «Чайка» рынок. 29 бокс. 2 коробки
– К омиссионный магазин на Ивана Голубца, 40
– Школа устного счета СОРОБАН ул Гоголя 10, неподалеку от СевГУ, пн- пт с 9 до 17
– Пункт меданализов «Анализ-92». ул. Шмидта, 4а (возле кинотеатра «Дружба» вниз по брусчатке)
5 Микрорайон
– Шевченко, 23а, – Лего-класс
– Косарева, 25 школа «Тип-Топ»
Балаклава
– пункт меданализов «Анализ-92» ул. Новикова, 8. (остановка Оболонь)
Стрелецкая
– Стрелецкая – Фитнес-студия Натальи Камзоловой «Forma» на Руднева, 34, 2 этаж.
– магазин «Бытовая химия» на ул. Меньшикова, 17А
Летчики
– ПОР, 48а (ост. Юмашева) – спорт-клуб Сафари
– ПОР, 42, магазин «Твоя полка»
– Международная школа ментальной арифметики и скорочтения ISMA Астана Кесаева, 20
Колобова, д.35/4 здание между офисом «Карбон» и 37 школой, Интернет-магазин Левик24
Бухта Казачья
– Казачья – Магазин «Ирс» 2 этаж, бокс стоит на подоконнике,
– Казачья – Магазин «Бригадир», боксы стоят на прилавке с лампочками
– Медицинский пункт «Анализ-92» б. Казачья, ул. Лиговская, 4 (возле школы)
Северная
– Северная – магазин ВОЛЬТМАРКЕТ на рынке «Зевс» (Богданова 15) на сам рынок не заходить, магазин выходит на дорогу, напротив 12-этажки
– Северная – Каманина, 5 вход со двора, дом напротив РНКБ банка
Инкерман
– Инкерманский рынок, магазин «Канцтовары»
Остряки
– Ген. Острякова, 42 (ост. Техническая библиотека) компьютерный магазине “Окей”.
– пр-т Острякова ТЦ “ПУД” магазин крымской косметики
– пункт меданализов “Анализ-92” пр. Ген. Острякова, 144 (возле кафе “Услада”)
– магазин АВТОМАРКЕТ на 5 км.
– 5-км, рынок “Кольцо”, павильон №115, №116 магазин “Севпосуда”(оранжевые витрины со стороны дороги), напротив конечной троллейбусной остановки
– Малая академия наук, Генерала Острякова, 163
Камыши
– магазин “Эконом 24”, отдел электротоваров по улице Борисова, 5
– пункт меданализов “Анализ-92” пр. Героев Сталинграда, 28б (на остановке со стороны почты)
– СК ” Физкульт” Героев Сталинграда 46 а, ТЦ ” Омега”
– Челнокова, 12/4, Вход с улицы. Агентство недвижимости «GNEZDO»
Корабелка
– пункт меданализов “Анализ-92” пр. Победы, 4-а (двухэтажные здание через дорогу от Новуса)
– Жидилова, школа №50
– Лукоморье на пр. Победы
Источник: Портал Информер