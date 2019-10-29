Как заработать на крымском мусоре и куда его девать?

29 октября 2019     12
Как заработать на крымском мусоре и куда его девать?

Центр 

– Большая Морская, 23, магазин «Твоя полка» (справа от ТЦ «Диалог»)

– Новый бульвар, магазин «Канцтовары»

– Новый бульвар, корп.6 пав.31 Магазин «Добрый покупатель»

– «Чайка» рынок. 29 бокс. 2 коробки

– К омиссионный магазин на Ивана Голубца, 40

– Школа устного счета СОРОБАН ул Гоголя 10, неподалеку от СевГУ, пн- пт с 9 до 17

– Пункт меданализов «Анализ-92». ул. Шмидта, 4а (возле кинотеатра «Дружба» вниз по брусчатке)

5 Микрорайон

– Шевченко, 23а, – Лего-класс

– Косарева, 25 школа «Тип-Топ»

Балаклава 

– пункт меданализов «Анализ-92» ул. Новикова, 8. (остановка Оболонь)

Стрелецкая 

– Стрелецкая – Фитнес-студия Натальи Камзоловой «Forma» на Руднева, 34, 2 этаж.

– магазин «Бытовая химия» на ул. Меньшикова, 17А

Летчики 

– ПОР, 48а (ост. Юмашева) – спорт-клуб Сафари

– ПОР, 42, магазин «Твоя полка»

– Международная школа ментальной арифметики и скорочтения ISMA Астана Кесаева, 20

Колобова, д.35/4 здание между офисом «Карбон» и 37 школой, Интернет-магазин Левик24

Бухта Казачья 

– Казачья – Магазин «Ирс» 2 этаж, бокс стоит на подоконнике,

– Казачья – Магазин «Бригадир», боксы стоят на прилавке с лампочками

– Медицинский пункт «Анализ-92» б. Казачья, ул. Лиговская, 4 (возле школы)

Северная 

– Северная – магазин ВОЛЬТМАРКЕТ на рынке «Зевс» (Богданова 15) на сам рынок не заходить, магазин выходит на дорогу, напротив 12-этажки

– Северная – Каманина, 5 вход со двора, дом напротив РНКБ банка

Инкерман 

– Инкерманский рынок, магазин «Канцтовары»

Остряки 

– Ген. Острякова, 42 (ост. Техническая библиотека) компьютерный магазине “Окей”.

– пр-т Острякова ТЦ “ПУД” магазин крымской косметики

– пункт меданализов “Анализ-92” пр. Ген. Острякова, 144 (возле кафе “Услада”)

– магазин АВТОМАРКЕТ на 5 км.

– 5-км, рынок “Кольцо”, павильон №115, №116 магазин “Севпосуда”(оранжевые витрины со стороны дороги), напротив конечной троллейбусной остановки

– Малая академия наук, Генерала Острякова, 163

Камыши 

– магазин “Эконом 24”, отдел электротоваров по улице Борисова, 5

– пункт меданализов “Анализ-92” пр. Героев Сталинграда, 28б (на остановке со стороны почты)

– СК ” Физкульт” Героев Сталинграда 46 а, ТЦ ” Омега”

– Челнокова, 12/4, Вход с улицы. Агентство недвижимости «GNEZDO»

Корабелка 

– пункт меданализов “Анализ-92” пр. Победы, 4-а (двухэтажные здание через дорогу от Новуса)

– Жидилова, школа №50

– Лукоморье на пр. Победы

Источник: Портал Информер

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