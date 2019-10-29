Как заработать на крымском мусоре и куда его девать?

– пункт меданализов “Анализ-92” пр. Победы, 4-а (двухэтажные здание через дорогу от Новуса)

– пункт меданализов “Анализ-92” пр. Героев Сталинграда, 28б (на остановке со стороны почты)

– Северная – магазин ВОЛЬТМАРКЕТ на рынке «Зевс» (Богданова 15) на сам рынок не заходить, магазин выходит на дорогу, напротив 12-этажки

– Казачья – Магазин «Бригадир», боксы стоят на прилавке с лампочками

Колобова, д.35/4 здание между офисом «Карбон» и 37 школой, Интернет-магазин Левик24

– Пункт меданализов «Анализ-92». ул. Шмидта, 4а (возле кинотеатра «Дружба» вниз по брусчатке)

– Школа устного счета СОРОБАН ул Гоголя 10, неподалеку от СевГУ, пн- пт с 9 до 17

– К омиссионный магазин на Ивана Голубца, 40

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