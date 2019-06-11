Как заработать 500 тысяч рублей

МВД России собирается расширить круг возможных претендентов на премию ведомства. Учреждается новая номинация — в области информации и массовых коммуникаций, следует из проекта приказа главы МВД Владимира Колокольцева, опубликованного на портале проектов правовых актов.

500 тысяч рублей ежегодно, будет вручаться «за обеспечение эффективного взаимодействия» со СМИ и институтами гражданского общества «в целях объективного освещения деятельности органов внутренних дел и повышения престижа службы в органах внутренних дел».

Претендовать на премию смогут сотрудники МВД, чиновники и обычные граждане (в том числе, в составе коллективов). Лауреатам вручат нагрудной знак, диплом и статуэтку «Святой Георгий».