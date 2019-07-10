Как Зеленский разбойника выгнал

10 июля 2019     18
Как Зеленский разбойника выгнал

10 июля Владимир Зеленский выгнал с заседания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

Новый президент Украины заявил, что, когда много кричат, он всегда просит найти в интернете что-то про этого человека.

«Я в своем возрасте, мне 42 года, видел очень много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член “Батькивщины” (партия Юлии Тимошенко), секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по ч. 3 ст.142 УК Украины “Разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений”…», — зачитал компромат на Годунка Зеленский.

«Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — еxit», — закончил свою речь Зеленский.

Изгнание Годунка

Годунок возмутился, вступив в перепалку: «Смски ему дают читать, глупости всякие!».

И вспомнил слова Зеленского, сказанные во время инаугурации: «Все мы президенты».

«Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи», — заявил в ответ Зеленский.

Источник: Портал Информер

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