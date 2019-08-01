Как издеваются над севастопольскими детьми

1 августа 2019     29
Как издеваются над севастопольскими детьми

«По адресу 299024, г. Севастополь, Бухта Казачья , 54, 132 во дворе установлена детская игровая площадка. Часть элементов на ней неисправна. 

 

Согласно пункту 6 ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

 

В соответствии с пунктом 6.4 ГОСТ Р 52301-2004, контроль технического состояния оборудования включает регулярный визуальный осмотр. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены.

 

Согласно пункту 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утверждение правил благоустройства территории городского округа, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, внешний вид фасадов и ограждений, соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; организация благоустройства территории городского округа относятся к вопросам местного значения.

 

Согласно пп. 12, 14, 15 части 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения городского, сельского поселения относятся в том числе: создание условий для организации досуга, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, создание условий для массового отдыха жителей поселения.

 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», имущество, предназначенное для решения установленных настоящим федеральным законом вопросов местного значения, находится в собственности муниципальных образований.

 

На основании ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу: организовать проверку состояния детской игровой площадки и принять необходимые меры для восстановления конструкции и оборудования детской игровой площадки по указанному адресу».
 

Оператор «ИНФОРМЕР» готов выехать на место и снять всё происходящее на камеру. Ждём реакции властей. 

Источник: Портал Информер

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