Как изменилась цена на любимое мороженое Путина

Мороженое, которое в 2017 году на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) ел президент РФ Владимир Путин, подорожало за последние два года на 10рублей. Об изменении стоимости сладкого лакомства сообщили РИА Новости.

Два года назад Путин в рамках мероприятия попробовал пломбир, который на тот момент стоил 60 рублей. Сейчас такое же мороженое продают за 70 рублей.

В этом году в начале МАКС холодильник с мороженым, где в прошлый раз Путин и другие высокопоставленные лица покупали сладкое лакомство, пустовал.

Позже там красовался прайс-лист, однако ни мороженое, ни другая продукция, там так и не появилась.





Вторник, 27 августа 2019 г. 28

Источник: Портал Информер