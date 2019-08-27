Как изменилась цена на любимое мороженое Путина

27 августа 2019     20
Как изменилась цена на любимое мороженое Путина

Мороженое, которое в 2017 году на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) ел президент РФ Владимир Путин, подорожало за последние два года на 10рублей. Об изменении стоимости сладкого лакомства сообщили РИА Новости.

Два года назад Путин в рамках мероприятия попробовал пломбир, который на тот момент стоил 60 рублей. Сейчас такое же мороженое продают за 70 рублей.

В этом году в начале МАКС холодильник с мороженым, где в прошлый раз Путин и другие высокопоставленные лица покупали сладкое лакомство, пустовал.

Позже там красовался прайс-лист, однако ни мороженое, ни другая продукция, там так и не появилась.


Вторник, 27 августа 2019 г. 28

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией
В Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией

В парламенте Южной Осетии заявили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии», власти республики призывают Тбилиси отказаться от …


Курортный комплекс «Адмиральская Лагуна» и лучший пляж в Севастополе от «ИнтерСтрой»
Курортный комплекс «Адмиральская Лагуна» и лучший пляж в Севастополе от «ИнтерСтрой»

Курортный комплекс «Адмиральская Лагуна» в Севастополе – это новый объект, расположенный на берегу тихой бухты на улице Челнокова. Море находится в шаговой …


Как изменилась цена на любимое мороженое Путина
Как изменилась цена на любимое мороженое Путина

Мороженое, которое в 2017 году на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) ел президент РФ Владимир Путин, подорожало за последние два года на 10рублей. …


Рядом с Карадагским заповедником в Крыму горят несколько гектаров леса
Рядом с Карадагским заповедником в Крыму горят несколько гектаров леса

Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространяется. Когда в МЧС получили сообщение о пожаре, огнем было охвачено уже 1,5 гектара …


Иранскую нефть могут начать перевозить через порты Крыма
Иранскую нефть могут начать перевозить через порты Крыма

Перевозка иранской нефти через порты Крыма могла бы стать одним из направлений сотрудничества между странами, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты