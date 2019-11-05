Как изменились цены на жилье в Севастополе

5 ноября 2019     7
Как изменились цены на жилье в Севастополе

В третьем квартале текущего года цены на жильё в Севастополе почти не изменились. Колебания составили всего 0,1%. При этом в Республике Крым на рынке вторичного жилья произошло снижение более, чем на 7%. Об этом сообщил Крымстат.

«Средняя цена квадратного метра новых квартир в Республике Крым выросла по сравнению со вторым кварталом 2019 года на 3%, в Севастополе – на 0,1%, и составила соответственно 65 420 и 67 597 рублей (за квадратный метр). Цены на жильё на вторичном рынке снизились в Республике Крым на 7,1%, в Севастополе – на 0,1%, на конец квартала средняя цена квадратного метра квартир составила соответственно 56 576 и 72 104 рублей», – говорится в сообщении.

Наибольшее подорожание на первичном рынке жилья на полуострове наблюдается в отношении типа квартир «улучшенного качества».

Больше всего подешевели на вторичном рынке типовые квартиры «среднего качества».

На первичном рынке Севастополя квартиры среднего качества стоят, в среднем, 69 492 рубля за квадратный метр, улучшенного качества – 65 526 рублей. На вторичном рынке жильё низкого качества оценивается в 67 100 рублей за квадратный метр, среднего качества – 70 632 рубля, улучшенного качества – 73 687 рублей.



Вторник, 5 ноября 2019 г. 170

Источник: Портал Информер

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