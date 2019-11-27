Как изменится жизнь россиян в декабре

2 декабря — срок уплаты налогов физических лиц. Россияне должны внести денежные средства за земельный, транспортный и налог на имущество за 2018-ый.

С этого года изменилась сама форма налогового уведомления — теперь в ней содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор.

Он позволяет автоматически указывать сведения, а также штрих- и QR-коды для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

Владельцам налогооблагаемого имущества не следует не затягивать уплату налогов и произвести её своевременно во избежание пени, ареста банковских счетов и запрета выезда за границу.

Для максимальной оперативности можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС России.

С 1 декабря 2019 года вступают в силу два приказа Минкомсвязи (275 и 319).Теперь процедура аутентификации и идентификации абонентов для сотовых сетей должны будут осуществляться при помощи криптографии. О подобных требованиях говорили в Федеральной службы безопасности.\

Предполагается, что поставщики оборудования, предназначенного для сотовой связи, будут сертифицировать ряд элементов инфраструктуры как средство криптографической защиты. Или потребуется установка внешнего аппаратного модуля безопасности.

Между тем сами потребители услуг вряд ли заметят такие перемены, но специалисты разницу увидят, там как на «симках» будут нанесены не иностранные, а российские шифры.

С 1 декабря ужесточается наказание за нарушения при обороте трёх лекарственных препаратов — тропикамида (для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное).

Данные лекарства строго рецептурные и входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. За незаконную продажу и хранение этих препаратов будет введена уголовная ответственность.

Будет расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 декабря к алкогольной продукции, сигаретам и обуви добавятся:

духи и туалетная вода;

шины и пневматические резиновые покрышки;

одежда из натуральной или композиционной кожи;

женские и детские вязаные блузки;

верхняя одежда;

постельное, туалетное и кухонное бельё;

фотокамеры и лампы-вспышки.

В перспективе маркировка может коснуться всех товаров, выпускаемых на территории России.

C 1 декабря вступает в силу приказ по тарифам на электроэнергию, однако введены они будут с 1 января 2020 года. Речь идёт о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, в среднем по субъекту РФ.

В соответствии с поручением Владимира Путина правительство до 1 декабря обновит образовательные стандарты. Российская академия образования предоставила одну из независимых экспертиз перед утверждением федеральных государственных образовательных стандартов.

Автомобили с 1 декабря должны быть обязательно с установленными зимними шинами. Их наличие требует техрегламент «О безопасности колёсных транспортных средств». Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в декабре, январе и феврале запрещается. Соответствующие покрышки должны быть установлены на всех колёсах транспортного средства.

Источник: Портал Информер