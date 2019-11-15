Как изменится жизнь россиян с 15 ноября

В России начнут действовать поправки в законодательство, которые коснутся нескольких сфер. Теперь обманутые дольщики смогут получить компенсацию, производителей сухого алкоголя начнут штрафовать, а за помощь в незаконной миграции можно будет получить срок.

С 15 ноября застройщиков будут сильнее наказывать за непредоставление необходимых документов, говорится в поправках к статье 14.28 КоАП РФ.

Если компания не предоставит сведения, нужные сведения для регионального госконтроля за долевым строительство, то штраф может составить до 500 тысяч рублей, а для должностных лиц до 25 тысяч рублей.

В случае банкротства компании участники долевого строительства смогут получить компенсацию. Согласно изменим в ряде законов РФ и ФЗ «О банкротстве», если люди получили права на незавершенный дом или участок из-за банкротства застройщика, то теперь у них есть право на выплату от Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

За производство и оборот сухого алкоголя теперь установлена административная ответственность.

Производителям грозит штраф до 20 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц, говорится в новой статье 14.17 КоАП.

Согласно официальному определению в ФЗ о регулировании производства спирта, сухой алкоголь представляет собой порошкообразное спиртосодержащее вещество, из которого в дальнейшем получат жидкость с содержанием этилового спирта более 0,5%.

Еще одно изменение коснется Уголовного кодекса РФ, в частности статьи 322 («Организация незаконной миграции»). Теперь людям, которые организовали нелегальную миграцию, в том числе транзитный проезд с использованием служебного положения, грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 203

Источник: Портал Информер