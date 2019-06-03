Как изменялись цены на крымскую недвижимость

После 2014 году цены на недвижимость эконом-класса резко упали. Если цена 1 квадратного метра до воссоединения составляла 56,6 тысяч рублей, то уже летом 2014 года, цены за 1 квадратный метр упали до 50 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики портала Domofond.ru.

Затем, в 2014-2015 годах, начался переезд россиян в Крым из других регионов, что привело к тому, что цены на недвижимость поднялись почти вдвое.

В феврале 2016 года стоимость квадратного метра достигла своего пика – 108,3 тысяч рублей. Это спровоцировало спад приобретения недвижимости на полуострове.

Уже через год, в феврале 2017 года, стоимость квадратного метра значительно снизилась до 72,4 тысяч рублей, но к концу 2018 года цены все-таки возросли на 3,5% из-за Крымского моста.

В то время, как цены на недвижимость эконом-класса из года в год то резко увеличивались, то существенно уменьшались, элитную недвижимость обошли эти «качели».