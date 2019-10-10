Как имена модны сегодня в Москве

В 2019 году москвичи все чаще называли своих новорожденных детей необычными имена. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, в этом году 34 мальчика получили имена Добрыня, а 26 — Хабиб.
Среди имен, которые выбрали родители также были Ричард Лав, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав.
Среди необычных имен для девочек оказались Есения (315 новорожденных), а также Лукерия, Евфросинья и Феофания.
Мальчиков в Москве чаще всего называли Александром (2200), Михаилом, Максимом, Иваном, Артемом.
Девочек — Софией или Софьей (2400), а также Марией, Александрой, Анной.
Четверг, 10 октября 2019 г. 36
Источник: Портал Информер