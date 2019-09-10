Как использовать материнский капитал в Севастополе?

В отделении Пенсионного фонда РФ в Севастополе для семей состоялся тематический семинар «Как использовать средства материального семейного капитала».

На вопросы отвечали начальник отдела социальных выплат УПФР Ирина Игнатенко, заместитель начальника отдела социальных выплат УПРФ Наталья Костевич, заместитель руководителя клиентской службы №3 УПРФ Оксана Пономарева.На встречу пришли представители СРОО «Севастопольские мамы», мамы и папы,а также те, кого интересовали ответы на вопросы использования сертификатов маткапитала.

Напомним, материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился или был усыновлен второй ребенок (либо третий или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Сегодня размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

Вначале встречи Оксана Пономарева проинформировала присутствующих о режиме работы клиентских служб ПФР, после чего встреча продолжилась в форме конструктивного диалога.

Родителей детей до 3-х летнего возраста интересовал вопрос улучшения жилищных условий при помощи материнского капитала.

На этот вопрос сотрудники пенсионного фонда ответили, что до достижения вторым ребенком 3-летнего возраста родители могут использовать материнский капитал на погашение кредита или первого взноса по кредиту на приобретение или строительство жилья.

После достижения вторым ребенком трехлетнего возраста можно использовать маткапитал для приобретения или строительства жилья, компенсацию расходов на строительство жилья; оплату участия в долевом строительстве или жилищном кооперативе; оплату обучения, содержания и проживания детей в образовательном учреждении; формирование накопительной пенсии мамы.

Средства материнского капитала можно использовать по частям.

Также были заданы вопросы о получении электронного сертификата, присутствующих волновал вопрос выплаты денежных средств, если ребенку еще не исполнился год.

Был получен ответ: «На получение ежемесячной выплаты из средств МСК имеют право семьи, в которых второй ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2018 года.

Кроме того, доход семьи за последние 12 месяцев должен составлять не более 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного населения на одного члена семьи (в Севастополе на 2019 год — 16 173 руб.).

Обращаем внимание, что ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за II квартал предыдущего года.

Для севастопольских семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты составит 10 766 руб.

Подать заявление на установление ежемесячных выплат можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до обращения.

Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет.

Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства, или ребенку исполнилось полтора года. Кроме это, такую выплату при необходимости можно приостановить».

Большинство участников семинара волновал вопрос компенсации начатой стройки дома за счет маткапитала.

Работники Пенсионного фонда обратили еще раз внимание на то, что, согласно законодательству, использовать материнский капитал в данном случае можно только при достижении ребенком трехлетнего возраста. До этого времени родители могут взять банковский кредит, который возможно погашать посредством материнского капитала.

Но на практике оказалось, что не все так просто.

Папа малыша задал вопрос: «Я строю дом, обратился в Пенсионный фонд, хочу использовать маткапитал для строительства, но так как малышу еще нет трех лет, посоветовали взять кредит в банке. По факту оказалось, что все банки, находящиеся на территории Крыма, по данной программе не работают. Банк предлагает мне вариант ипотечного кредитования. Что мне делать?»

В процессе разбирательства частного вопроса, четкого ответа решения проблемы так и не последовало.

Понятно, что Пенсионный фонд не отвечает за действия банков России, отказывающие родителям в кредите, который может быть погашен материнским капиталом.Вместе с тем, кредитные потребительские кооперативы готовы предоставить кредит, в отличие от банков государственных. Здесь прослеживается несовершенная система кредитования заёмщиков из числа родителей, желающих использовать маткапитал для улучшений жилищных условий.

Какие подавать документы для оформления кредитов? Какое жилье покупать, чтобы оно подходило под программу материнского капитала? Как рассчитать доход на одного члена семьи? Десятки вопросов были заданы мамами на семинаре. Все они получили полноценные ответы.

Дабы разобраться во всех тонкостях использования материнского капитала, в помощь молодым родителям, участникам семинара, были вручены брошюры, в которых можно найти ответы на волнующие вопросы.

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова

Источник: Портал Информер