Как и где севастопольцы могут получить СНИЛС своему малышу?

–>
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) необходим для получения различных государственных услуг, например, в системах пенсионного и медицинского страхования и социальной помощи различным категориям граждан, в том числе и детям.
После получения в органах ЗАГС первого в жизни малыша официального документа – свидетельства о рождении, ребенок должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования.
Родители могут оформить своему ребенку страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с присвоением СНИЛСа, обратившись в любую клиентскую службу Управления ПФР в Севастополе. Также за оформлением СНИЛСа можно обратиться в ближайшее отделение МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Важно! При обращении в клиентскую службу ПФР страховое свидетельство выдается сразу, а при обращении с заявлением в МФЦ – по истечении 5 рабочих дней необходимо будет забрать свидетельство в клиентской службе ПФР того района, в котором находится МФЦ.
За консультацией по вопросу оформления СНИЛС можно обращаться по телефонам горячих линий в клиентские службы Управления ПФР в г.Севастополе:
– в Балаклавском районе: Клиентская служба №1, ул. Урицкого, д. 2, тел.: 53-96-47;
– в Гагаринском районе: Клиентская служба №2, ул. Пожарова, д. 5, тел.: 55-39-33;
– в Ленинском районе: Клиентская служба №3, ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35, тел.: 55-32-24;
– в Нахимовском районе: Клиентская служба №4, ул. Дзигунского, д. 19, тел.: 48-72-24.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
В ЦБ оценили сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России
Центробанк прокомментировал сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России из-за поправок к закону о Национальной системе платёжных карт …
|
Названа сумма взятки задержанного замглавы ПФР
Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере как минимум …
|
Береговая охрана США остановила подлодку с 7 тоннами кокаина. Как это было (ВИДЕО)
11 июля береговая охрана США отчиталась в Твиттере о задержании наркодилеров в восточной части Тихого океана. Пятеро контрабандистов перевозили …
|
Как и где севастопольцы могут получить СНИЛС своему малышу?
–> Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) необходим для получения различных государственных услуг, например, в системах пенсионного и медицинского …
|
В Севастополе поздравляют сотрудников почты
Завтра, 13 июля, сотрудники почты отмечают профессиональный праздник. Грамоты и благодарности вручают уже сегодня, и практически на рабочем месте, в …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!