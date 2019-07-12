Как и где севастопольцы могут получить СНИЛС своему малышу?

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Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) необходим для получения различных государственных услуг, например, в системах пенсионного и медицинского страхования и социальной помощи различным категориям граждан, в том числе и детям.

После получения в органах ЗАГС первого в жизни малыша официального документа – свидетельства о рождении, ребенок должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования.

Родители могут оформить своему ребенку страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с присвоением СНИЛСа, обратившись в любую клиентскую службу Управления ПФР в Севастополе. Также за оформлением СНИЛСа можно обратиться в ближайшее отделение МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Важно! При обращении в клиентскую службу ПФР страховое свидетельство выдается сразу, а при обращении с заявлением в МФЦ – по истечении 5 рабочих дней необходимо будет забрать свидетельство в клиентской службе ПФР того района, в котором находится МФЦ.

За консультацией по вопросу оформления СНИЛС можно обращаться по телефонам горячих линий в клиентские службы Управления ПФР в г.Севастополе:

– в Балаклавском районе: Клиентская служба №1, ул. Урицкого, д. 2, тел.: 53-96-47;

– в Гагаринском районе: Клиентская служба №2, ул. Пожарова, д. 5, тел.: 55-39-33;

– в Ленинском районе: Клиентская служба №3, ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35, тел.: 55-32-24;

– в Нахимовском районе: Клиентская служба №4, ул. Дзигунского, д. 19, тел.: 48-72-24.