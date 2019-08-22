Как крымские моряки на Украине спасли флаг России

Накануне Дня государственного флага РФ второй помощник капитана “Норда” Юрий Савельев рассказал, как ему удалось провезти стяг через всю Украину.
Экипаж сейнера “Норд”, который был захвачен вместе с судном в Азовском море украинскими пограничниками, вернулся в Крым 31 октября 2018 года. Несмотря на все перипетии, моряки смогли сохранить флаг России, который развевался на мачте сейнера в момент задержания, и вернуть его домой. Накануне 22 августа — Дня государственного флага Российской Федерации — Юрий Савельев признался в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым, что побудило его на это… украинское ТВ.
“С 25 марта по 6 апреля мы насмотрелись по украинскому ТВ, как жгут наши флаги. Что такое флаг? Это гордость страны, символ. И было горестно и обидно видеть, что делают с нашими флагами… Тогда я решил. Я понимал, что судно нам не вернут, а флаг снимают только в тех случаях, когда борт оставляют навсегда”, — вспоминает Савельев.
По словам второго помощника капитана, украинцы пытались даже торговаться из-за флага. “Был момент, когда у нас было совсем плохо с продуктами. Мы ловили бычка без наживки – ее просто не было… Я увидел, что рядом местный ловит на удочку, попросил у него червя, а он показывает на флаг и говорит: “Снимешь вон ту тряпку – тогда дам!”. Мы, моряки, народ простой, и я ему объяснил, почему этого не сделаю”, — смеется Савельев. Но тогда было не до смеха: началось “путешествие” экипажа “Норда” по Украине.
“6 апреля пришел адвокат, сказал, что у нас пять минут собрать только документы, поскольку нас должны отвезти в суд в Мариуполь. Я вышел на палубу и спустил флаг прямо при охране. Зашел в рулевую, взял нож, разрезал изнутри карман куртки. Туда и спрятал флаг. Он ведь сам по себе небольшой. Через пару минут мы зашли в автобус и поехали”, — вспоминает Савельев.
И флаг пересек буквально всю Украину, от Бердянска до Харькова, побывал в СБУ, в нескольких пограничных пунктах. В российском посольстве он, казалось бы, закончил путешествие. “Нас встречал начальник охраны, я передал ему флаг, он поблагодарил нас и пообещал переслать его в Керчь диппочтой. И вот утром 30-го числа мы выехали в сторону Крыма. А метров за двести до границы он вернул мне флаг, и я вышел с ним к границе”, — говорит Савельев.
Сейчас флаг в Керчи, добавляет он. “Мы все расписались на флаге и отдали его капитану Владимиру Горбенко, когда его выпустили из украинского плена. Сейчас он хранится у него дома”, — завершает свой рассказ второй помощник капитана “Норда”.
Украинские пограничники задержали крымское судно “Норд” под флагом России 25 марта 2018 года в Азовском море. На сейнере были 10 членов экипажа – все из Керчи. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Позже еще семерых членов экипажа обменяли на украинских моряков с рыболовецкого судна “ЯМК-0041”. Капитан “Норда” Владимир Горбенко оставался на Украине под подпиской о невыезде и обвинениями в совершении уголовных преступлений по статьям “Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом” и “Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства”.
Вернуться в Крым ему удалось только в этом году 8 февраля.
РИА Новости Крым
Четверг, 22 августа 2019 г. 110
Источник: Портал Информер