Как крымчане будут отдыхать в следующем году

Министерство труда и соцзащиты Крыма опубликовало производственный календарь на 2020 год.

По данным пресс-службы ведомства, крымчане будут отдыхать 119 дней.

«Нерабочими праздничными днями в Республике Крым являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией, 1 мая – Праздник весны и труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства», – говорится в сообщении.

При пятидневной рабочей неделе количество рабочих дней в году составит 247, а выходных – 119.

В Крыму также традиционно выходными днями являются религиозные праздники: Пасха, Троица, Ураза-байрам и Курбан-байрам.

В этом году последние длинные выходные пройдут со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.





Вторник, 17 сентября 2019 г. 92

Источник: Портал Информер