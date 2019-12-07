Как крымчане обменивались жёнами

Анна Седельник из Симферополя поменялась местожительством сиз Кузбасса. О том, как происходили съемки проекта, рассказывается в материале МК-Крым.

По признанию семьи Седельник – Анны и Алекса – изначально им хотелось принять участие в другой передаче телеканала «Обмен домами». Но не успели на кастинг, тогда телевизионщики предложили им тоже обмен, но женами.

«Мы хотели приключений и путешествий вдвоем, а «Обмен женами» нас разделил бы. Но мы сошлись во мнении, что нам нужны приключения, драйв и, может, даже будет полезно понять, как нам друг без друга», – сказал муж Анастасии Алекс.

Крымская и сибирская семья – это две противоположности: в характере, образе жизни, поведении. Нежная и воздушная Аня, практикующая сыроедение и дизайн человека (система расчета и расшифровки внутреннего мира человека), и Настя, которая за словом в кармане не полезет, легко вскочит за руль БелАЗа.

Аня и Алекс вместе больше 15 лет, но романтика в их отношениях продолжается, как в первые дни знакомства.

Они всегда вместе, их жизнь полна увлечений, путешествий и саморазвития. Настя и Иван начинают свой день засветло и возвращаются с работы, когда уже темно, они заняты домашними хлопотами и воспитанием детей, и, как призналась сама семья, им порой очень не хватает романтики.

Несмотря на то что тяготы новой семьи больше легли на Аню, эмоциональней всего о проекте отзывается Алекс.

«Мне было тяжело потому, что я был без Ани и мне досталась чужая по духу женщина. За 15 лет брака мы с женой не расставались больше чем на 4 дня. И то всё время были на телефоне. А тут по условиям проекта мы не могли созваниваться, я не знал, куда ее отправляют», – вспоминает Алекс.

«Я скучала по Саше каждый день. Если я раньше говорила, что супруг уделяет мне слишком много внимания, гипертрофированного внимания, то после проекта я на это не жалуюсь», – говорит Анна.

Участие в проекте такого масштаба означало представить свою жизнь на общее обозрение.

Но Седельник это было не страшно, они давно не зависят от общественного мнения, живя по-своему сценарию. Правда, в рамках проекта пришлось все-таки следовать другим правилам. Обо всех секретах телевизионного шоу крымчане рассказать не могут, но интересными моментами поделились.

О чем мечтал Алекс после знакомства с Настей, так это выставить гостью за дверь. Бойкая девушка в обиду себя не дала, сразу продемонстрировав боевой характер. Причем бои случились в прямом смысле. Союз крымского мужчины и северной женщины обернулся горячим скандалом.

В ход чуть не пошли кулаки, посыпалась нецензурная брань. В итоге пострадали внешние данные Алекса, по которым Настя смачно прошлась, и его личные вещи: книги, которыми новоявленная жена разожгла костер, чтобы пожарить сосиски, чайник, в котором она сварила яйца.

Правда, мужчина отомстил Насте, отправив ее на ночь не в спальную комнату, а в мастерскую, которую девушка упорно называла гардеробной. Тогда он еще не знал, что его обожаемую Аню крепкий мужчина заставит саму собирать кровать. Но обаятельная крымчанка вышла из ситуации, напомнив Ивану, что она, во-первых, хрупкая женщина, а во-вторых, гостья.

Это был первый опыт участия в телепроекте, и чувства у ребят смешанные. Аня себе очень понравилась на экране, ее впечатлила собственная речь и манера разговора. А вот Алексу было некомфортно: нужно было привыкнуть к свету софитов, к другой манере общения новой жены.

Но доволен, что его показали с хозяйской стороны.

Больше всего поразили вопросы на уровне ширинки. Некоторые люди всерьез допускали мысль, что временные супруги в постель ложились вместе. Если Седельник даже внимания не уделили человеческой глупости, то Ивану пришлось объясняться перед начальством.

Аня была удивлена, когда увидела своего мужа в гневе. Она знала, что такое поведение в обычной жизни ему не свойственно, только если очень сильно разозлить, чего в их семейной жизни и не бывало. А вот у Алекса была гордость за супругу.

В шоу большой акцент сделали на том, что благополучная семья Седельник живет без детей. Многодетный отец Иван пытался продавить эту тему, недоумевала и Настя, как можно жить и радоваться, когда дом не полон.

После выпуска программы крымчан узнавали на улице, подходили с улыбкой. Седельник не исключают возможность принять участие в другом телепроекте. Возможно, это будет кулинарное шоу, что-то связанное с сыроедением. Главное – быть вместе и без того дискомфорта, что пережили в «Обмене женами» с чужой семьей.

«Прошло уже достаточно много времени, а мы всё вспоминаем проект, пересматриваем. Как трудности и как приключение, – признается Алекс. – Желание прекратить съемку у меня возникло сразу после знакомства с Настей. Понадобилось время, чтобы взять себя в руки», – говорит Алекс.

«У меня тоже был момент, когда я подумала: «Что я здесь делаю?». 36Одно дело – быть в своем городе и прекратить съемки, а другое – находиться в другом конце страны, в Сибири, где рядом тайга. Обратный билет у меня был только через 7 дней.

Подытожив, скажу, что мне понравилось, как проект повлиял на нас, а вот как прошел – не очень. Съемки – это тяжелый труд. Я за эту неделю морально выгорела. Мне понадобилось время для восстановления сил. Я буквально впала в ступор, не знала, что мне делать, как жить. С Алексом мы решили сосредотачиваться больше на себе, получать впечатления и ставить свои интересы на первое место. Ведь мы замечательно живем!», – говорит Аня.

Источник: Портал Информер