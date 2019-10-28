Как крымчане отметят Новый год

Эксперты социальной сети «Фотострана» опросили около тысячи человек и разобрались в том, как жители полуострова будут встречать Новый год.

Около 43% респондентов рассказали, что встретят Новый год с семьей и родными людьми.

А вот провести праздник романтично со своей второй половинкой хотят 31% опрошенных. Провести уходящий год и встретить новый в большой и шумной компании хотят 20% крымчан.

Другие участники опроса не определились. Одни хотят «всего по чуть-чуть», а другие настроены пессимистично и не собираются праздновать.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 121

Источник: Портал Информер