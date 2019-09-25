Как малолетние хулиганы правят в российских школах

В школе №37 Нижнекамска (Татарстан) произошла вопиющая история: подросток публично избил мать одного из первоклассников. Об этой истории пишет в своем блоге Amarok-man.

Женщина вступилась за своего сына, у которого малолетний хулиган вымогал 300 рублей, а в ответ получила удары ногами и руками.

Между тем, как рассказывают школьники и их родители, это далеко не первый случай бесчинств малолетнего хулигана.

Полицейские Нижнекамска выяснили, что подросток отнюдь не впервые требует деньги у первоклашек, всего пострадавших, которым он угрожал расправой, – семеро.

Кроме того, эта история произошла в лучшем учебном заведении города, которое называют «школой без отстающих». Оно прекрасно оборудовано и отлично оформлено и с снаружи, и внутри.

Как же юный хулиган попал в элитную школу, почему он до сих пор там учится? Ведь он не сын олигархов, живет в полной семье, но за шесть лет своей учебы сменил уже пять школ. Мальчик состоит на медицинском учете с диагнозом «смешанное расстройство учебных навыков».

После скандала с избитой мамашей, школа организовала встречу в местном УВД родителей пострадавших детей с родителями подростка в присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних.

Однако малолетнему хулигану всего 12 лет, поэтому наказать его невозможно. Отец же виновника драки также не собирается разбираться со своим сыном: «Ваши дети сами лохи, раз дают ему деньги».

В итоге получается, что с человеком, который терроризирует младшие классы, которого выгоняют из одной школы за другой, никто не может справиться, ни отправить его в специнтернат для детей с такими отклонениями, ни принять какие-то другие меры.

«Видимо, все ждут, когда он натворит что-нибудь более серьезное?», – задается вопросом блогер Amarok-man.

Источник: Портал Информер