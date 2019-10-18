Как модернизировать первичное звено здравоохранения?

Реконструкция центральных и районных больниц, привлечение медицинских кадров и обеспечение врачей достойной заработной платой будут проводиться в соответствии с принятыми правительством России принципами модернизации первичного звена здравоохранения.

«Когда мы говорим о доступности первичной медицинской помощи, мы подразумеваем, с одной стороны, наличие правильной и правильно расположенной инфраструктуры, основных фондов и медицинского оборудования, а с другой стороны — наличие необходимых кадров», — сказала Скворцова.

Регионы должны определить перечень медицинских организаций, требующих капитального ремонта, реконструкции, и отдельно те здания, которые необходимо снести, а на их месте построить новые. «Эти перечни и лягут в основу уже при формировании дорожных карт региональных программ модернизации инфраструктуры первичного звена здравоохранения», — пояснила министр.

Скворцова подчеркнула, что при дооснащении и перееоснащении учреждений отечественная техника и медицинские изделия должны быть в приоритете.

Разработанные региональные программы необходимо представить в Минздрав для экспертизы до 10 января 2020 года.

Глава Минздрава России в ходе совещания напомнила, что паспорта для заполнения на каждую медицинскую организацию регионы получат в понедельник, 21 октября. В паспортах должна содержаться информация о каждом медицинском учреждении в первичном звене здравоохранения субъекта, возможностях доехать до медучреждения, его инфраструктуре, кадровом ресурсе и дефиците.

«В части кадрового обеспечения там [в паспортах] будут содержаться общие сведения о составе медицинской организации — это общее количество врачей. Также будут содержаться и детализованные запросы, и детализованный анализ с вашей стороны по каждой должности на то, как она укомплектована, на то, кто ее занимает, на то, какая перспектива — сколько времени этот человек продолжит работу на этой должности, с детальным анализом, откуда и с привлечением каких механизмов у вас работает этот сотрудник, в какой возрастной группе. И соответственно, если сотрудника нет, то четкое понимание — откуда туда на эту должность сотрудник возьмется», — сказала на совещании заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

По ее словам, мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения не будут иметь ожидаемого эффекта, если некому будет работать.

«Ни модернизация, ни оснащение оборудованием не будет производиться, если нет медицинского работника, который будет на этом оборудовании работать или будет принимать население в этих модернизированных, отремонтированных, реконструированных кабинетах, структурных подразделениях и поликлиниках. Таким образом, до окончания модернизации, если медицинская организация включается в модернизацию, кадровая проблема должна быть решена», — сказала Семенова.

Замминистра призвала региональные власти активизировать работу по анализу кадрового состава медиков и планировать ликвидацию кадрового дефицита.

Она отметила, что показатели региональной кадровой политики в здравоохранении включены в оценку эффективности деятельности руководителей медицинских организаций. «Это инновация, мы о ней с вами неоднократно говорили. Сейчас она получила фактически императивную норму для того, чтобы вы это все-таки реализовали на своих территориях, а главные врачи понимали, что в рамках своей трудовой деятельности они несут ответственность за эффективную кадровую политику», — добавила Семенова.

В Минздраве России создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит субъекты всеми необходимыми методическими рекомендациями, уже до 15 ноября регионы должны провести анализ инфраструктуры систем оказания первичной медико-санитарной помощи. В первую очередь речь идет о транспортной доступности, анализе кадрового потенциала и дефицита, а также о самой инфраструктуре первичного звена здравоохранения в субъектах. Скворцова отметила, что многие регионы следят за инфраструктурой медучреждений, поэтому в целом износ сократился, но встречаются и такие здания, которые были построены более ста лет назад, что не позволяет внедрять там новые технологические решения.

Меры по модернизации первичного звена здравоохранения, разработанные Минздравом России, касаются изменений в системе оплаты медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения доступности первичной медико-санитарной помощи. Как сообщила Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент РФ Владимир Путин проводил 1 октября, Минздрав и Минтруд проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников. Законопроект будет готов к апрелю 2020 года. В целом, по словам министра, переход на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет.

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение». В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

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Источник: Крымские новости