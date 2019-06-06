Как можно стать депутатом в Севастополе?

Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко рассказал, как можно стать депутатом Заксобрания.

“Мы все прекрасно понимаем, что днём официального опубликования вступления в силу данного решения (то есть постановления Заксобрания о дате выборов депутатов. – прим. ред.) является 8 июня. Соответственно, от этой даты считаются сроки большинства избирательных действий”, – сказал Даниленко и добавил. – Выдвижение кандидатов может проходить с 9 июня по 8 июля 2019 года”.

По его словам, партии “Единая Россия”, ЛДПР, КПРФ и “Справедливая Россия” не будут собирать подписи в поддержку кандидатов и списков кандидатов, которые выдвинут эти политические партии. Остальные партийные ячейки и их кандидаты по мажоритарным округам, а также самовыдвиженцы обязаны собирать подписи избирателей.

Даниленко уточнил, что количество подписей для регистрации кандидата в зависимости от округа – от 1060 (плюс 10% на возможный брак) и до 1290 подписей в самом большом избирательном округе. Соответственно, предельные цифры для этого округа составят 1419 подписей. В целом, избирательные объединения должны представить не менее 1560 подписей в поддержку своего списка и не более 1721 подпись.

Срок предоставления документов не позднее 18 часов 13 июля. Глава Севастопольского городской избирательной комиссии также сказал, что по состоянию на 1 января 2019 года общее количество зарегистрированных избирателей составляет 313 тысяч.

“Для избирательного объединения агитационный период начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидатов, с момента проведения конференции. Для кандидатов, выдвинутых в составе городского списка, агитация начинается со дня предоставления списков в комиссию. Для кандидата самовыдвиженца – со дня предоставления им в комиссию окружную заявления о согласии баллотироваться”, – сказал Даниленко.

Агитация на телерадиокомпаниях и в периодических изданиях начинается 10 августа и продолжается по 6 сентября. На подготовку и проведение избирательной кампании в бюджете Севастополя выделено более 40 млн рублей.

Финансирование избирательной кампании осуществляется за счёт избирательных фондов. Для избирательного объединения – это 50 млн рублей, для кандидатов по одномандатному округу – это 5 млн рублей. Это пожертвования юридических и физических лиц, средства политической партии.

Выборы в Заксобрание Севастополя состоятся 8 сентября 2019 года.