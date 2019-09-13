Как наказали чиновников Администрации президента, которые проморгали американского шпиона

Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому российские должностные лица понесли дисциплинарное наказание. Об этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

“Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну”, – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что запрет был введен весной 2017 года в связи с обострением двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

“Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание – вплоть до увольнения”, – отметил источник.

По его словам, позже стало ясно, что пропавший вместе женой и тремя детьми чиновник, скорее всего, стал перебежчиком.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 153

Источник: Портал Информер