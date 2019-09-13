Как наказали чиновников Администрации президента, которые проморгали американского шпиона

13 сентября 2019     16
Как наказали чиновников Администрации президента, которые проморгали американского шпиона

Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому российские должностные лица понесли дисциплинарное наказание. Об этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

“Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну”, – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что запрет был введен весной 2017 года в связи с обострением двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

“Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание – вплоть до увольнения”, – отметил источник.

По его словам, позже стало ясно, что пропавший вместе женой и тремя детьми чиновник, скорее всего, стал перебежчиком.

 


Пятница, 13 сентября 2019 г. 153

Источник: Портал Информер

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