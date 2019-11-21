Как нововведение в России ударит по карманам водителей

21 ноября 2019     14
Как нововведение в России ударит по карманам водителей

Россияне выстроились в очереди в наркодиспансеры.

С 22-го ноября вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования для получения или обмена водительских прав, из-за которых стоимость справок для автомобилистов может вырасти в несколько раз.

Очереди возникли в Воронеже, Вологде, Оренбурге, Ярославле, Рязани, Томске, Красноярске и Петропавловске-Камчатском, а также в Севастополе и других городах Крыма.

Сейчас владельцы машин проходят только собеседование с врачами и проверяют зрение.

Однако, по приказу Минздрава, с 22 ноября они должны будут также сдавать кровь и мочу — на наличие психоактивных веществ и определение специального лабораторного маркера, выявляющего хроническое злоупотребление алкоголем.

Раньше дополнительные анализы надо было сдавать, если психиатр-нарколог находил у водителя симптомы заболеваний или состояний, не позволяющих управлять транспортом.

Стоимость справки и верхний предел ее возможной цены в будущем зависит от региона. СМИ пишут, что средняя цена по стране сейчас — 1000 рублей. При этом есть регионы, где документ можно было купить значительно дешевле. Например, в Ростове-на-Дону — за 250 рублей.

После 22 ноября справки по России могут стоить от 2900 до 5000 рублей (официальная стоимость утверждена не везде).

 



Четверг, 21 ноября 2019 г. 434

Источник: Портал Информер

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