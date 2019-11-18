Как обманывают на российских АЗС

18 ноября 2019     21
Как обманывают на российских АЗС

На автозаправках в России фактический недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает Минпромторг.

Проверки АЗС, проведенные в 2019 году в Центральном федеральном округе, зафиксировали недолив от 50 до 90 мл на 10 литров топлива при норме в 25 миллилитров.

«При измерении налива 50 литров фактический недолив составлял от 200 до 300 мл при норме не более 125 мл», — утверждают в Минпромторге.

В Минпромторге констатируют, что недоливом бензина занимаются две трети российских АЗС.

Исправить ситуацию могли бы оборотные штрафы, но их введение правительство отложило до 2021 года. Власти мотивировали это тем, что сейчас ведется разработка нового КоАПа, и пока кодекс не будет принят, все инициативы, которые предусматривают его изменение, блокируются. Принятие обновленного КоАПа ожидается в следующем году, а вступит в силу он с 1 января 2021 года.

Летом 2018 года Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила, что на 76% АЗС недоливают бензин, в результате чего реальная стоимость литра вырастает почти на 10 рублей. Выводы были сделаны на основе собственного исследования ФАР, проведенного в 13 регионах. Максимальный недолив топлива зафиксировали на заправках крупных федеральных и региональных сетей.

В Независимом топливном союзе (НТС) признали, что такая проблема существует, но отметили, что она не такая распространенная, как пытаются показать ее представители ФАР.

Вскоре стало известно, что российские власти подготовили законопроект об ужесточении наказания за недолив топлива на АЗС. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что новый штраф составит один процент от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. За повторные нарушения сумма штрафа увеличится до трех процентов от выручки, но не менее двух миллионов рублей.

Сейчас недолив топлива карается штрафом для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.



Понедельник, 18 ноября 2019 г. 232

Источник: Портал Информер

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