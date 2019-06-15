Как обычная квартира в Донецкой области загадочно убила 6 человек, а 17 стали инвалидами

В конце 1970-х в Каранском карьере Донецкой области работяги потеряли крохотную ампулу (8*4 мм) с цезием-137. Ради приличия радиоактивную плюшку немного поискали – но без толку.
Брежнев, узнав о ЧП, велел законсервировать карьер, ведь оттуда возили гравий и щебенку в том числе и на объекты московской Олимпиады.
В 1980-м в Краматорске на улице Гвардейцев Кантемировцев возвели дом №27. Уже через год там началась смертельная чертовщина.
Летом 1981-го из-за лейкоза отошла в мир иной 18-летняя спортсменка и комсомолка, жившая в одной из квартир.
Прошел год – и туда же отправился ее 16-летний её брат. Вскоре их примеру последовала и мать.
В квартиру въехали новые страдальцы. Когда и они похоронили ребенка, стало не до шуток. На настенном ковре в детской нашли выжженное пятно. Отец погибшего мальчика поставил всех на уши и добился расследования.
После извлечения ампулы в зловещей квартире установилась благодать. Но за 9 лет (а именно столько пробыла смертельная начинка в одной из стен) погибли 4 ребенка и 2 взрослых, а еще 17 человек загремели на пенсию по инвалидности.
Никто из создателей квеста на выживание на нары не сел.
Вот такая история про “прекрасное” советское.
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Источник: Портал Информер
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