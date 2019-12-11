Как оплачивается работа на новогодние праздники

11 декабря 2019     17
Как оплачивается работа на новогодние праздники

Впереди россиян ждут длинные новогодние праздники. Но отдыхать будут не все. 

Пока большинство граждан РФ станут веселиться, будут работать больницы, службы скорой помощи, полиция, МЧС, коммунальные структуры.

Также на работу выходят сотрудники общественного транспорта, авиации и железной дороги. Конечно же, военные несут свою службу в любые праздники.

Если вы относитесь к числу тех, кому придется работать на праздники, то знайте, что за это вам должны заплатить в двойном размере.

Двойная ставка — минимальная регламентированная выплата по Трудовому кодексу. На деле вы можете получить и больше – всё зависит от договорённостей с работодателем.

Бывает, что в новогоднюю ночь и праздники люди получают оплату и в троекратном размере, и в четырёхкратном.

Также оплата в выходные и праздничные дни производится работнику за фактически отработанное время.

Если вы отработали неполную смену (восемь часов или столько, сколько предполагает ваш обычный график), а, допустим, три часа, то в повышенном размере ему будут оплачены только три часа, а не полный рабочий день.

Например, медсёстрам может полагаться двойная оплата за дежурства в ночь с 31 декабря, 1, 2 и 7 января. В остальные праздничные числа дежурство оплачивается по обычной ставке.

Также по закону и по желанию работника вместо дополнительной оплаты ему может быть предложен выходной день в другое время.

При этом ему положена обычная плата за отработанное время в выходной или праздничный день. Если сотрудник работает посменно и его смена совпадает с выходным днём, такой день оплачивается исходя из обычной ставки.



Среда, 11 декабря 2019 г. 608

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. …


Почему глава севастопольского исполкома ОНФ Лариса Мельник подверглась нападкам украинских СМИ?
Почему глава севастопольского исполкома ОНФ Лариса Мельник подверглась нападкам украинских СМИ?

По чистой случайности во всемирной паутине Интернета наткнулись на публикацию ресурса «Нескучный Крым» от 28.03.2018 года под заголовком «Полуграмотные крымчане с партбилетами «Единой …


Как оплачивается работа на новогодние праздники
Как оплачивается работа на новогодние праздники

Впереди россиян ждут длинные новогодние праздники. Но отдыхать будут не все.  Пока большинство граждан РФ станут веселиться, будут работать больницы, службы скорой помощи, …


Вести Севастополь 11.12.2019
Вести Севастополь 11.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Вандалами, разгромившими центр «Особые дети», оказались подростки. Чем они объясняют такое поведение? – Учения на трассе. …


На Фиолентовском шоссе появилась новая детская площадка
На Фиолентовском шоссе появилась новая детская площадка

Новая детская площадка и зона отдыха открылись в районе дома №68 на Фиолентовском шоссе. «Прогулочная дорожка со смотровыми площадками, качественным …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты