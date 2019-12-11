Как оплачивается работа на новогодние праздники

Впереди россиян ждут длинные новогодние праздники. Но отдыхать будут не все.

Пока большинство граждан РФ станут веселиться, будут работать больницы, службы скорой помощи, полиция, МЧС, коммунальные структуры.

Также на работу выходят сотрудники общественного транспорта, авиации и железной дороги. Конечно же, военные несут свою службу в любые праздники.

Если вы относитесь к числу тех, кому придется работать на праздники, то знайте, что за это вам должны заплатить в двойном размере.

Двойная ставка — минимальная регламентированная выплата по Трудовому кодексу. На деле вы можете получить и больше – всё зависит от договорённостей с работодателем.

Бывает, что в новогоднюю ночь и праздники люди получают оплату и в троекратном размере, и в четырёхкратном.

Также оплата в выходные и праздничные дни производится работнику за фактически отработанное время.

Если вы отработали неполную смену (восемь часов или столько, сколько предполагает ваш обычный график), а, допустим, три часа, то в повышенном размере ему будут оплачены только три часа, а не полный рабочий день.

Например, медсёстрам может полагаться двойная оплата за дежурства в ночь с 31 декабря, 1, 2 и 7 января. В остальные праздничные числа дежурство оплачивается по обычной ставке.

Также по закону и по желанию работника вместо дополнительной оплаты ему может быть предложен выходной день в другое время.

При этом ему положена обычная плата за отработанное время в выходной или праздничный день. Если сотрудник работает посменно и его смена совпадает с выходным днём, такой день оплачивается исходя из обычной ставки.







Среда, 11 декабря 2019 г. 608

Источник: Портал Информер