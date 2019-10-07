Как получить материнский капитал в Севастополе

За восемь месяцев 2019 года Пенсионный фонд России принял 66 тыс. заявлений семей на предоставление ежемесячной выплаты из материнского капитала (в том числе 529 заявлений от севастопольцев). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявлений увеличилось втрое. Расходы на предоставление выплат семьям выросли в этом году еще больше, в пять раз, и составили к сентябрю 5,4 млрд рублей.Всего за время реализации ежемесячных выплат из материнского капитала 108 тыс. семей обратились за предоставлением средств (из них более 800 севастопольских семей).Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, семья получит средства за все прошедшие месяцы.

При обращении позже шести месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в банке.

Заявление на ежемесячную выплату принимается в любой клиентской службе или управлении Пенсионного фонда независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. Обратиться за выплатой также можно через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.Размер выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В Севастополе в 2019 году сумма выплаты равна 10 766 рублей. Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право на нее, а также узнать размер выплаты в конкретном регионе.

С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой. Соответствующие поправки к программе материнского капитала были приняты в этом году. Согласно им, максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет увеличен с полутора до двух прожиточных минимумов.

Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка.





Понедельник, 7 октября 2019 г. 42

Источник: Портал Информер