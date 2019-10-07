Как получить электронный сертификат маткапитала

Пенсионный фонд России реализовывает новые возможности, делающие программу материнского капитала более простой и удобной для семей.

Например, через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг можно не только подать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме. Об этом рассказывает специалист-эксперт отдела социальных выплат Отделения ПФР по г. Севастополю

– Получение сертификата в электронном виде имеет ряд преимуществ. Во-первых, это экономия времени: заявителям не нужно приходить в ПФР дважды, так как электронный сертификат поступит в их личный кабинет на сайте ПФР. Во-вторых, электронный сертификат нельзя потерять или испортить, а, значит, не придется тратить время на его восстановление.

– Что необходимо для получения электронного сертификата?



– Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.– То есть повторно обращаться уже не нужно?

– Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя на сайте Пенсионного фонда.

ПФР сформирует документ, подпишет его усиленной квалифицированной электронной подписью и передаст в личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Данный электронный документ содержит все необходимые сведения о сертификате. Его можно просматривать на экране или распечатать.– Тем, у кого уже есть бумажный сертификат, нужно менять на электронный?

– В этом нет необходимости.

– Сколько семей уже обратилось за электронным сертификатом?

– В Севастополе на сегодня оформлен 81 электронный сертификат.





Понедельник, 7 октября 2019 г. 143

Источник: Портал Информер