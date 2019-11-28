Как понять, что ваш ребенок смотрит что-то не то?

Детские видео давно стали главным помощником родителей. Хочет взрослый отвлечь или занять ребенка – включает ему YouTube и погружается в свои дела.

Вот только от многих мультиков для детей волосы встают дыбом. Как говорят психологи, некоторые из них могут нанести вред ребенку и даже спровоцировать трудности развития.

Два года назад ситуация с детским контентом на YouTube была еще хуже. Тогда разразился скандал – так называемый Эльзагейт: пользователи обнаружили множество «детских» видео со сценами насилия, дефекации, похищения и сексуальными фетишами.

Собственные расследования проводили блогеры и СМИ. Они утверждали, что либо такие ролики делают для педофилов, либо выполняется некий план по негативному воздействию на психику детей во всем мире.

Но говорить о том, что сейчас для детей выпускают только безопасный и познавательный контент, нельзя. Малышей привлекают яркими картинками и показывают то, что детям видеть не стоит. При этом в описании нет маркировки, указывающей на ограничения по возрасту. Мы собрали пять основных опасностей, которые поджидают ребенка на YouTube.

Насилие

Самые страшные видео из этой серии удалили еще во времена Эльзагейта. Тогда ребенок мог совершенно случайно увидеть, как связывают детей, выдирают молочные зубы (реальные съемки с кровью и эмоциями), обезглавливают и расчленяют игрушки.

Но и сейчас попадаются сюжеты, вызывающие недоумение. В частности, видео про Человека-паука, которому доктор вскрывает живот и под веселую музыку достает оттуда большими плоскогубцами разные предметы.

Большие сомнения вызывает и ролик, где женщина играет с детьми в фанты. Школьникам приходится выполнять странные задания — отрезать себе волосы, откусывать помаду и рвать на себе одежду. Все это сопровождается насмешками других участников.

В какой-то момент девочке выпадает задание съесть экскременты. По сюжету фант отменяют, но именно этот момент становится иллюстрацией для обложки видео.

Как считают психологи, такие видео делают не для детей, а для взрослых с определенными наклонностями (педофилия, садизм). Ребенку их смотреть, конечно, нежелательно, хотя если он случайно увидит один-два таких ролика, то с его психикой ничего не будет. Тем не менее особый интерес у детей к этой тематике может говорить о проблемах в семье или же психических заболевания.

Беременность

Беременные персонажи заполонили практически весь детский контент YouTube. В положении оказываются Барби, Эльза из «Храброго сердца» и другие маленькие девочки. Например, мультик про девушек, которые переедают на вечеринке, пока их кавалеры пьют пиво.

Вдруг персонажи-мужчины замечают, что у их дам выросли животы, и думают, что те забеременели.

Есть и азиатское видео про беременную Эльзу, у которой начались схватки. Возможно, это снималось не для детей, но ограничения по возрасту там нет, а у ребенка ролик может включиться автоматически. Также дети могут посмотреть маленький любительский фильм про девочку, которая «рожает» куклу.

Еще один яркий пример — видео для девочек под названием «Барби ждет малыша. И Тереза тоже!».

Это целый сериал, где рассказывают про отношения кукол. Судя по комментариям, юные пользователи ждут новых серий, чтобы выяснить серьезные вопросы: от кого беременна Барби и что происходит между Кеном и Терезой.

Интерес к беременности у детей, особенно девочек, — это нормальный этап взросления. Однако правильнее показать ребенку младшего дошкольного возраста познавательный фильм на эту тему, а не случайный ролик в интернете. А те видео, где девочки изображают беременных, не рассчитаны на детскую аудиторию.

Уколы

Поражает не то, что героям видео делают уколы, а муссирование этой темы. Игры детей в доктора, заболевшие персонажи мультиков и фильмов, Барби, которая идет на прием и получает инъекцию, — одни из самых популярных тем детского контента.

Причем на обложку создатели чаще всего помещают изображение именно момента укола, нередко сопровождая картинку нарисованными слезами.

Есть видео, где под веселую музыку улыбающийся доктор делает укол перепуганному Человеку-пауку, который потом долго держится за ягодицу. Есть и более популярный ролик, в котором маленькая девочка бегает за своей мамой и пытается поставить ей укол огромным шприцем.

Дети с интересом смотрят на то, что их пугает и вызывает боль. Получается, что это своего рода шок-контент для детей. Сама тематика «доктор и пациент» всегда привлекает их.

Вот только, как и в случае с насилием, избыточное внимание к теме боли говорит об определенных психических отклонениях, а контент может быть рассчитан не только на детей.

Дефекация

Тема почти так же популярна, как и уколы. Мультяшные фекалии изображаются на обложке видео, привлекая внимание детей. Смена подгузника кукле — самая безобидная их разновидность.

Нередко героями роликов становятся персонажи «Свинки Пеппы». Например, любительский мультик, где поросята справили нужду в ванну, а «взрослый» принял фекалии за шоколад и съел.

Видимо, эти сюжеты направлены на то, чтобы рассмешить детей. О многом говорит название: «Свинка Пеппа ест какашки, папа свин беременный», а в описании: «Мультики для маленьких детей».

Тема дефекации на определенном этапе взросления начинает привлекать детей, как и все процессы человеческого тела. Этим и пользуются создатели роликов, чтобы набирать просмотры или рекламировать детский товар.

Тупость

Контента, который не просто не несет в себе никакого смысла, а даже отупляет ребенка, на YouTube невероятное количество. Пожаловаться на такие видео, чтобы удалили, — бессмысленно, так как формально они не нарушают закон.

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Например, видео, которое, судя по описанию, должно научить детей называть цвета. Вот только понять хоть какой-то смысл очень сложно. В нем играет музыка, а герои из разных мультфильмов хаотично бегают, залезают на кубы и почему-то ходят по бассейну, где сидят нарисованные женщины в купальниках, не слишком по-детски расставив ноги. Между прочим, количество просмотров у этого ролика превышает 152 млн.

Источник: Портал Информер