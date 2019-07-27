Как попасть в Херсонес бесплатно

27 июля 2019     13
Как попасть в Херсонес бесплатно

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» проводит по три бесплатные экскурсии в день. В 17.00 – «По следам равноапостольного Кирилла», в 18.00 – «Херсонес в поисках истины» и в 19.00 – «память о древних храмах Херсонеса».

«Хотите не только увидеть самые красивые закаты, но и провести время с пользой? Тогда записывайтесь на бесплатные вечерние экскурсии в Херсонес», – сообщает пресс-служба заповедника.

Маршрут экскурсии «По следам равноапостольного Кирилла» построен на основании сохранившихся письменных и археологических источников. Сделана попытка реконструкции событий, происходивших в Херсонесе 1 158 лет назад, которые сыграли ключевую роль в истории славянских народов.

Экскурсия «Херсонес в поисках истины» посвящена крещению князя Владимира.

«Память о древних храмах Херсонеса» даёт возможность познакомиться с разными типами византийской культовой архитектуры, увидеть трехапсидный, четырехапсидный, пятиапсидный храмы, Базилику в базилике, Базилика 1935 года, Крестово-купольный храм 1895 года, Уваровскую базилику, Подземный храм, Базилику на агоре, Крестообразный храм на агоре, Крестово-купольный храм, Свято-Владимирский собор.

Запись осуществляется по телефону: +7-918-950-67-16.


Суббота, 27 июля 2019 г. 395

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Следователи начали проверку после падения самолёта в Подмосковье
Следователи начали проверку после падения самолёта в Подмосковье

15:02 Следователи начали проверку после того, как легкомоторный самолёт разбился в Серпуховском районе Московской области. Об этом информирует ТАСС со …


Новые фото Пугачевой с Галкиным вызвали скандал в соцсетях
Новые фото Пугачевой с Галкиным вызвали скандал в соцсетях

Максим Галкин выложил в своем “Инстаграме” фото, на котором артист отдыхает в обнимку с Аллой Пугачевой. Судя по всему, снимок сделан в …


Как попасть в Херсонес бесплатно
Как попасть в Херсонес бесплатно

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» проводит по три бесплатные экскурсии в день. В 17.00 – «По следам равноапостольного Кирилла», в 18.00 – …


Севастопольские росгвардейцы спасли ребенка в Черном море
Севастопольские росгвардейцы спасли ребенка в Черном море

Севастопольские Росгвардейцы спасли 12-летнюю девочку, которую на каяке уносило в открытое море, сообщила пресс-служба ведомства в субботу. Инцидент произошел накануне …


В Подмосковье разбился самолет
В Подмосковье разбился самолет

В Московской области разбился легкомоторный самолет. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты