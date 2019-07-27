Как попасть в Херсонес бесплатно

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» проводит по три бесплатные экскурсии в день. В 17.00 – «По следам равноапостольного Кирилла», в 18.00 – «Херсонес в поисках истины» и в 19.00 – «память о древних храмах Херсонеса».

«Хотите не только увидеть самые красивые закаты, но и провести время с пользой? Тогда записывайтесь на бесплатные вечерние экскурсии в Херсонес», – сообщает пресс-служба заповедника.

Маршрут экскурсии «По следам равноапостольного Кирилла» построен на основании сохранившихся письменных и археологических источников. Сделана попытка реконструкции событий, происходивших в Херсонесе 1 158 лет назад, которые сыграли ключевую роль в истории славянских народов.

Экскурсия «Херсонес в поисках истины» посвящена крещению князя Владимира.

«Память о древних храмах Херсонеса» даёт возможность познакомиться с разными типами византийской культовой архитектуры, увидеть трехапсидный, четырехапсидный, пятиапсидный храмы, Базилику в базилике, Базилика 1935 года, Крестово-купольный храм 1895 года, Уваровскую базилику, Подземный храм, Базилику на агоре, Крестообразный храм на агоре, Крестово-купольный храм, Свято-Владимирский собор.

Запись осуществляется по телефону: +7-918-950-67-16.





Суббота, 27 июля 2019 г. 395

Источник: Портал Информер