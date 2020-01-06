Как попасть в Херсонес на Рождество?

6 января 2020     7
Как попасть в Херсонес на Рождество?

6 января с 17:30 и 7 января до 07:00 на территорию Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе можно попасть через центральные ворота, западные ворота будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.В музее «Херсонес Таврический» с 09:00 до 17:00 действуют выставки и экспозиции, а территория заповедника доступна для посетителей уже с 08:00.6 января – рождественский сочельник

7:30 – божественная литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, освящение колива

15:45 – всенощное бдение, исповедь

7 января – Рождество Христово

00:00 – праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Возглавит служение Божественной литургии благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

7:30 – праздничная Божественная литургия в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора в Херсонесе

С 11:30 до 12:00 состоится традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор – пл. Лазарева – пл. Нахимова.
По окончании на площади Нахимова будет отслужен молебен.С 11:30 до 12:30 Рождественский крестный ход пройдет и на Северной стороне Севастополя по маршруту: Свято-Никольский храм – площадь перед кинотеатром “Моряк” (ул. Богданова – ул. Леваневского – площадь перед кинотеатром “Моряк”). На площади перед кинотеатром “Моряк” будет отслужен молебен.

Расписание богослужений в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе с 5 по 12 января



Понедельник, 6 января 2020 г. 119

Источник: Портал Информер

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