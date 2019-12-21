Как правильно встретить Новый 2020 год

До наступления Нового года осталось всего 10 дней и пора уж позаботится о том, как лучше его встретить.

Наступающий 2020 – это год белой металлической крысы по китайскому календарю.

И чтобы вам в следующем году непременно повезло, мы дадим вам нехитрые советы, как приучить к себе это маленькое, но проворное и хитрое животное.

Крыса считается животным, приносящим богатство (в Китае существует даже традиция содержать дома живых крыс для привлечения денег).

В будущем году, если проявить должное старание и смекалку, приток денег в семью значительно увеличится. Особенно год благоволит бизнесменам, частным предпринимателям – людям предприимчивым, смекалистым и смелым.

2020 год удачен для создания накоплений, вложения в ценные бумаги, драгоценные металлы, недвижимость.Грядущий год станет удачным для обустройства семейного гнездышка: проведения ремонта, покупки новой мебели.

Благополучное течение предстоящего 2020 года будет наблюдаться у людей честных, открытых и целеустремленных. Крыса не выносит ленивых и глупых, нытиков и трусливых людей.

Следуя старинной поговорке «как встретишь Новый год, так его и проведешь», необходимо тщательно подготовиться к празднованию этой чудесной волшебной ночи. Существует несколько примет и рекомендаций, которые надо соблюсти в праздничную ночь, чтобы грядущий год стал удачным.

Крыса – животное оседлое, любящее свою норку, трепетно ухаживающее за потомством. Новый год лучше встретить в кругу родных и близких людей в теплой семейной атмосфере. После боя курантов можно отправиться гулять, но сам праздник необходимо провести в семье.

Крыса не выносит хлама, лишних и старых вещей в доме. Перед праздниками лучше убраться: навести порядок в рабочем столе и в платяных шкафах, выбросить сломанные и ненужные вещи, убрать все лишнее. Чем свободнее пространство, тем легче новой позитивной энергии заполнить его.

Серебро или белый металл должны присутствовать в декоре помещения, где проходит праздник. Это могут быть: серебряные подсвечники и фонарики, снежинки из фольги на елке, металлизированная мишура.Крыса любит внимание к себе. Обязательно нужно купить или смастерить своими руками фигурки крыс и разместить их в комнате. Это могут быть мягкие и елочные игрушки, статуэтки (идеально – из белого металла), вышивка на домашнем текстиле, изображения на салфетках.

Грызун отличается запасливостью и практичностью. Новогодние подарки должны нести пользу, а не быть только красивыми и яркими. Желательно заготовить по несколько подарков (пусть и недорогих) для каждого члена семьи. Крыса любит изобилие и не выносит жадин.

На праздничный стол можно поставить самые разные блюда, ограничений нет.

Главное, чтобы еды было много, она была разнообразной. Крысе придется по душе, если на столе будет несколько видов салатов, 2-3 горячих блюда, множество закусок. Хит стола на будущем празднике – сырная тарелка, представляющая несколько сортов этого любимого грызунами продукта.

Праздничный наряд должен быть не только красивым, но и удобным и практичным. В одежде должно быть свободно и удобно танцевать, участвовать в подвижных играх, а не только стоять на одном месте в красивой позе.

Угодить хвостатому покровителю наступающего года можно, если выбрать определенные цвета и фасоны праздничного наряда.

Главными цветами будущего года Крысы будут:

– белый (молочный, светло-бежевый, кремовый, слоновой кости);

– серебристый;

– стальной;

– серый (дымчатый, асфальтовый, пепельный, жемчужный).

По стилю новогодний наряд лучше выбирать в классическом стиле – простое элегантное платье, туфли лодочки, мужчинам костюм (брюки и свитер для домашнего праздника).

Крыса не любительница экстравагантности, излишней пышности или нарочитой деревенской простоты.

Традиционная уборка жилища перед праздником должна в этом году ознаменоваться избавлением от лишнего хлама. Хозяйка будущего года не терпит старых, сломанных вещей, ненужных безделушек. Она любит свободное пространство, обилие воздуха и наличие только практичных предметов декора.

Таким требованиям отвечает, прежде всего, минимализм.

Это интерьер, выполненный в светлых холодных тонах (белый, серый, светло-голубой), имеющий минимум предметов в комнате. Материалы предпочтительно использовать натуральные: дерево, камень, стекло, хлопок, лен. Простые и недорогие варианты привнести в интерьер скандинавские мотивы.







Суббота, 21 декабря 2019 г. 273

Источник: Портал Информер