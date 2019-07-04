Как правильно продать недвижимость в Севастополе: варианты проведения сделки

Приступая к продаже квартиры либо иного объекта недвижимости, вы можете выбрать из нескольких вариантов совершения сделки. В чем преимущества и недостатки каждого из них, какие при этом вы понесете расходы и с какими рисками столкнетесь – об этом расскажет данная статья.

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Это норма Гражданского кодекса РФ. Реализовать же ее на практике можно несколькими способами.

Вариант 1. Оформление договора купли/продажи у нотариуса

Рассматривая этот вариант, необходимо понимать, что с 1992 года все сделки с недвижимостью регистрируются только в государственной регистрационной палате. Обязанность нотариуса заключается в заверении договора купли/продажи, проверке и подтверждении дееспособности сторон сделки и регистрации в Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя.

Важно! Со 2 июня 2016 года без нотариального заверения нельзя провести сделку с недвижимостью, которая находится в общей долевой собственности, а также с недвижимостью, собственником которой является несовершеннолетний.

Стоимость услуг. Для оплаты услуг нотариуса предусмотрен нотариальный тариф, который устанавливает Налоговый кодекс РФ. Зависеть он будет от суммы сделки. Так, согласно ст.333.24 НК РФ, за совершение нотариальных действий при удостоверении договора уплачивается 0,5 процента суммы договора, но не более 20 000 руб.

Вариант 2. Самостоятельное оформление договора купли/продажи с последующей регистрацией

Если вы исключаете необходимость обращения к нотариусу, тогда всю работу по оформлению сделки можно взять на себя. И это право гарантирует закон, ведь после введения в действие 2 части Гражданского кодекса РФ появилась возможность заключать договор купли-продажи недвижимости без обязательного нотариального удостоверения. При этом сам договор купли-продажи недвижимости должен быть составлен в простой письменной форме и зарегистрирован в государственной регистрационной палате.

Важно! Как уже было сказано выше, в простой письменной форме можно провести сделку с недвижимостью при условии, что собственность индивидуальная и собственник достиг совершеннолетия, либо собственность общая совместная, без определения долей. Из преимуществ данного варианта следует отметить лишь то, что доступ к информации всех данных о продавце недвижимости может получить любой гражданин РФ в Росреестре, оплатив государственную пошлину.

А вот все риски по «чистоте» сделки, а также по правильности подготовленных документов стороны берут на себя.

Вариант 3. Заключение сделки при помощи юридической компании

Если у вас нет возможности заниматься подготовкой документов самостоятельно, при этом услуги нотариуса для вас значительны, рассмотрите данный способ заключения сделки. Юридические услуги в этом случае могут быть как разовыми, так и комплексными.

Специалист оценит имеющийся у вас в наличии пакет документов, займется сбором всех необходимых документов для оформления и регистрации прав по договору купли-продажи (в БТИ, паспортном столе и т.п.). Договор купли-продажи подготавливается индивидуально для каждой сделки с учетом всех имеющихся нюансов, при этом объект недвижимости проверяется на чистоту сделки.

Юридическое сопровождение возможно на всех стадиях сделки, в том числе и на этапе выбора способа оплаты сделки. Все нестандартные ситуации вы сможете заранее обсудить со специалистом.

Подача документов на государственную регистрацию права возможна с вашим участием либо без него.

Весь объем выполняемой работы должен быть оговорен в договоре на юридическое обслуживание, заключить который с вами уважающая своего клиента юридическая компания Севастополя не забудет. Вам же перед тем, как вы приступите к оформлению сделки, останется лишь решить, какой из предложенных вариантов необходим.