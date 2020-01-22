Как пройдут выборы в Госдуму РФ, которые станут последними для «Единой России»

22 января 2020     15
Как пройдут выборы в Госдуму РФ, которые станут последними для «Единой России»

Несмотря на то, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг слухи о том, что выборы в нижнюю палату парламента состоятся в декабре этого года, инсайдов о том, что выборы состоятся именно в декабре, становится всё больше и больше.

Главным подтверждением этого является та небывалая скорость, с какой предложения президента о кардинальном переформатировании политической системы России начали воплощаться в жизнь

Источники «ИНФОРМЕРа» в Москве утверждают, что выборы в Госдуму пройдут «не позднее декабря этого года». И весьма настойчиво советую верить их словам, а не публичным заявлениям политиков.

Между тем, досрочные выборы депутатов Госдумы представляют собой сложную проблему, оптимального решения которой до сих пор нет.

Во-первых, не понятно, по какому сценарию проводить сами выборы. Все, по словам наших источников, прекрасно понимают, что эти выборы будут последними для «Единой России». Вот здесь возникает дилемма: выходить на выборы уже с новой партией, или же, как с усмешкой сказал наш источник, «доюзать старую лошадку»

 

Оба сценария несут в себе потенциальную опасность. На реализацию первого сценария просто нет времени, опора на второй сценарий может привести к весьма плачевным результатам для вертикали, ибо всенародная «любовь» к единороссам уже просто зашкаливает все мыслимые и немыслимые пределы.

 

Во-вторых, непонятен сам принцип проведения выборов. В АП есть мнение, что необходимо сосредоточиться на одномандатных округах. Тогда, сколько получит «Единая Россия» по партийным спискам — не будет иметь столь уж важного значения для будущего контроля над Госдумой.

 

Однако противники этого сценария отмечают, что в этом случае в Госдуме может создаться весьма шаткое положение, а депутаты-одномандатники, лишенные партийной дисциплины, могут начать перебегать в другие фракции. Кроме того, отказ от партийной агитации в пользу продвижения кандидатов-одномандатников может совсем уж плачевно сказаться на результатах «Единой России».

 

Есть и альтернативное мнение, согласно которому предлагается радикально переформатировать все избирательное законодательство. В рамках реализации этого плана предлагается отменить партийные списки и оставить только 225 одномандатных округов.

 

В этом случае, административный ресурс можно многократно усилить за счет региональных властей и заодно посмотреть реальное влияние губернаторов. 

 

Но и этот сценарий в АП не считают идеальным. Начнем с того, что депутаты-одномандатники могут стать зависимыми от региональных баронов, что несет в себе потенциальную угрозу для единства страны. 

 

Кроме того, критики этого сценария напоминают о возможности протестного голосования, в результате которого в Госдуму могут попасть совсем не те люди, на которых будут делать ставку в Кремле.

 

Между тем, цена ошибки в этом вопросе непропорциональна высока. Как пояснил наш источник, близкий к АП, не стоит всерьез относиться к правительству Мишустина.

 

«Вы должны понимать, что это техническое правительство. Его цель — провести выборы в Госдуму и обеспечит стабильность в период трансфера. После выборов в Госдуму будет сформировано новое правительство. Это не будет правительство Мишустина», – сказал наш источник.

 

Учитывая все это, а также скорость имплементации предложений президента, борьба сторонников достигла апогея. Но, по словам нашего источника, не стоит ждать окончательного сценария в ближайшем будущем.

 

«АП — это только первая инстанция. И окончательное решение будет принято только после долгих дискуссий и споров во властных элитах», – заметил наш собеседник.



Среда, 22 января 2020 г. 78

Источник: Портал Информер

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