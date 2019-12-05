Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)

5 декабря 2019     22
Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)

На итоговую пресс-конференцию Дмитрия Медведева пригласили шоуменов, блогеров и даже детей.

Среди журналистов, представлявших 20 телеканалов, оказались: Анастасия Ивлеева от «Пятницы», Юлия Михалкова от СТС, Тимур Батрутдинов от ТНТ, Девочка Аня с телеканала «Карусель». Также на встречу пришли представители «Матч ТВ», «Домашнего», «Звезды», «Мира», «Спаса», «ТВ-3» и журналисты центральных телеканалов.

За два часа Дмитрий Медведев успел похвастаться снижением уровня безработицы, похвалить закон об изоляции Рунета, предостеречь от «бессмысленного и беспощадного бунта» и заявить, что у россиян все будет хорошо, но только в исторической перспективе. А сейчас все очень сложно.

Вот самые интересные заголовки, взятые из новостной ленты «Яндекс.Новости».

Медведев о допинговом скандале –  «Мы грешны».

Медведев не вернет СССР – «Там было плохо».

Медведев о желании молодежи оказаться в СССР –  «Где, у пустой полки в магазине?».

Медведев назвал поликлиники сараями.

Медведева расстроили замызганные российские больницы.

Медведев рассказал, что научился читать в два года.

Медведев рассказал комику Батрухе, победит ли телевидение в борьбе с Интернетом.

Медведев рассказал, когда россиян заменят роботы.

Не скажу: Медведев о желании на Новый год.

Какую книгу обязательно надо прочитать?

Видео с Медведевым посмотрели чуть более 36 тысяч человек. Большинству оно не понравилось.

Большинство зрителей в комментариях требовали ответить на вопрос, откуда у супруги премьер-министра Светланы Медведевой 50 млн долларов на частный самолет. Но об этом никто из присутствующих на встрече с главой правительства не поинтересовался. 

 



Четверг, 5 декабря 2019 г. 2163

Источник: Портал Информер

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