Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО)

На итоговую пресс-конференцию Дмитрия Медведева пригласили шоуменов, блогеров и даже детей.
Среди журналистов, представлявших 20 телеканалов, оказались: Анастасия Ивлеева от «Пятницы», Юлия Михалкова от СТС, Тимур Батрутдинов от ТНТ, Девочка Аня с телеканала «Карусель». Также на встречу пришли представители «Матч ТВ», «Домашнего», «Звезды», «Мира», «Спаса», «ТВ-3» и журналисты центральных телеканалов.
За два часа Дмитрий Медведев успел похвастаться снижением уровня безработицы, похвалить закон об изоляции Рунета, предостеречь от «бессмысленного и беспощадного бунта» и заявить, что у россиян все будет хорошо, но только в исторической перспективе. А сейчас все очень сложно.
Вот самые интересные заголовки, взятые из новостной ленты «Яндекс.Новости».
Медведев о допинговом скандале – «Мы грешны».
Медведев не вернет СССР – «Там было плохо».
Медведев о желании молодежи оказаться в СССР – «Где, у пустой полки в магазине?».
Медведев назвал поликлиники сараями.
Медведева расстроили замызганные российские больницы.
Медведев рассказал, что научился читать в два года.
Медведев рассказал комику Батрухе, победит ли телевидение в борьбе с Интернетом.
Медведев рассказал, когда россиян заменят роботы.
Не скажу: Медведев о желании на Новый год.
Какую книгу обязательно надо прочитать?
Видео с Медведевым посмотрели чуть более 36 тысяч человек. Большинству оно не понравилось.
Большинство зрителей в комментариях требовали ответить на вопрос, откуда у супруги премьер-министра Светланы Медведевой 50 млн долларов на частный самолет. Но об этом никто из присутствующих на встрече с главой правительства не поинтересовался.
Четверг, 5 декабря 2019 г. 2163
Источник: Портал Информер