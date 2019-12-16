Как Путин встретит Новый год?

Планы президента РФ Владимира Путина на Новый год еще неизвестны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «URA.RU».

«Это еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года», — ответил Песков на вопрос о том, как Путин собирается провести новогоднюю ночь.

Он также не стал раскрывать, какое рабочее мероприятие в графике Путина на 2020 год стоит первым. По словам Пескова, рабочий график главы государства довольно подвижный, поэтому назвать точное мероприятие сложно.

Напомним, что согласно информации Пескова, Путин встретил Новый 2019 год дома, в кругу родных, близких, друзей.

«Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно», — цитирует Пескова агентство РИА «Новости».

Как отмечают СМИ, Путин лишь однажды отступил от этой традиции. Встречать 2014-й год он отправился в Хабаровск к местным жителям, пострадавшим от наводнения.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 66

Источник: Портал Информер