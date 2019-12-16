Как Путин встретит Новый год?

16 декабря 2019     20
Как Путин встретит Новый год?

Планы президента РФ Владимира Путина на Новый год еще неизвестны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «URA.RU».

«Это еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года», — ответил Песков на вопрос о том, как Путин собирается провести новогоднюю ночь.

Он также не стал раскрывать, какое рабочее мероприятие в графике Путина на 2020 год стоит первым. По словам Пескова, рабочий график главы государства довольно подвижный, поэтому назвать точное мероприятие сложно.

Напомним, что согласно информации Пескова, Путин встретил Новый 2019 год дома, в кругу родных, близких, друзей.

«Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно», — цитирует Пескова агентство РИА «Новости».

Как отмечают СМИ, Путин лишь однажды отступил от этой традиции. Встречать 2014-й год он отправился в Хабаровск к местным жителям, пострадавшим от наводнения.



Понедельник, 16 декабря 2019 г. 66

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине возбудили дело из-за нападения на депутата
На Украине возбудили дело из-за нападения на депутата

15:48 Сотрудники правоохранительных органов украинского города Сумы возбудили уголовное дело по факту нападения на депутата Верховной рады Михаила Ананченко. @UA.KyivPolice …


Названа дата рассмотрения парламентом Британии билля о Brexit
Названа дата рассмотрения парламентом Британии билля о Brexit

Билль о Brexit запланировано внести на рассмотрение парламента Великобритании 20 декабря. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила канцелярия премьер-министра …


В Севастополе завершена прививочная кампания против гриппа
В Севастополе завершена прививочная кампания против гриппа

Кампания по вакцинации жителей Севастополя против гриппа успешно завершена: за три с половиной месяца были привиты 47,8% жителей города. Об …


Как Путин встретит Новый год?
Как Путин встретит Новый год?

Планы президента РФ Владимира Путина на Новый год еще неизвестны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «URA.RU». «Это еще …


Парковка на ул
Парковка на ул. Советской в Севастополе станет платной, но не для всех

Взымать плату за парковку начнут позже – после детального обсуждения нововведений. Высадка деревьев на улице Советской взамен вырубленных будет завершена …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты