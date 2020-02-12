Как Путин относится к своим иконам

12 февраля 2020     16
Как Путин относится к своим иконам

Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении президента к появлению сувенирной продукции с его изображением.

«Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — сказал Песков.

Напомним, в конце января в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге местные жители заметили в продаже икону с изображением Владимира Путина. Фотографию в своем Twitter опубликовал экс-председатель «Партии прогресса» в Петербурге Аркадий Чаплыгин.

«А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?», — написал Чаплыгин.

В комментариях к твиту он уточняет, что стоимость иконы составляет 79 тыс. рублей. Пользователи отмечают, что это на 4 тыс. рублей больше, чем выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в 2012 году, в разгар президентской кампании, СМИ сообщали, что в Нижегородской области замироточила икона с изображением Путина.



Среда, 12 февраля 2020 г. 1814

Источник: Портал Информер

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