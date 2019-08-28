Как Путин провел лето

Владимир Путин остался этим летом без отпуска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как такового отпуска у президента не было», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин совмещал отдых с рабочими делами.

При этом пресс-секретарь считает, что, возможно, глава государства еще найдет несколько дней для отпуска.

Напомним, что ранее сообщалось, что Путин посетил Международный аэрокосмический салон в подмосковном Жуковском, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время совместной пресс-конференции Путин рассказал, что запуск газа по «Турецкому потоку» состоится до конца 2019 года.





Среда, 28 августа 2019 г. 135

Источник: Портал Информер