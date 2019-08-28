Как Путин провел лето

Владимир Путин остался этим летом без отпуска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как такового отпуска у президента не было», — сказал Песков.
Он отметил, что Путин совмещал отдых с рабочими делами.
При этом пресс-секретарь считает, что, возможно, глава государства еще найдет несколько дней для отпуска.
Напомним, что ранее сообщалось, что Путин посетил Международный аэрокосмический салон в подмосковном Жуковском, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Во время совместной пресс-конференции Путин рассказал, что запуск газа по «Турецкому потоку» состоится до конца 2019 года.
Среда, 28 августа 2019 г. 135
Источник: Портал Информер